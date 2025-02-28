الامارات | 56 فناناً من الإمارات والعالم يرسمون أشعار سلطان العويس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي، أول من أمس، فعاليات المعرض التشكيلي «كلمات تهوى الجمال»، المستوحى من أشعار الشاعر الراحل سلطان العويس، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على ولادته.

ووسط حضور عشرات الفنانين والمثقفين والمهتمين، قصّ عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الأديب عبدالغفار حسين، الشريط الحريري للمعرض، يرافقه الأمين العام للمؤسسة، عبدالحميد أحمد، وعضو مجلس الأمناء، الدكتورة فاطمة الصايغ، وتجوّلوا في أروقة المعرض الذي ضم 76 عملاً فنياً لـ56 فناناً من الإمارات والوطن العربي والعالم، حيث تنوعت الأعمال بين الخط العربي، واللوحات الزيتية والمائية، والمنحوتات، والتكوينات الفنية.

واستوحت جميع الأعمال المشاركة في المعرض موضوعاتها من الشاعر سلطان العويس، حيث تجلّت في الأعمال النحتية والتشكيلية ملامح من حياة الشاعر وأفكاره وقيمه الوطنية، أما في لوحات الخط والزخارف فقد حضرت أبيات شعرية ذاع صيتها لسلطان العويس، وتحوّلت إلى أيقونات فنية ملوّنة ومذهّبة، عكست الفهم العميق للفنانين لمعاني شعره، سواء على المستوى الوجداني أو الوطني أو الاجتماعي.

وشارك في المعرض كل من إحسان الخطيب، أحمد العوضي، أمير فلسفي، باسم الساير، بشير بشير، تاج السر حسن، جورج صبحي، حاكم غناء، حسام أحمد عبدالوهاب، خلود الجابري، خليفة الشيمي، داوود بكتاش، رحاب صيدم، سالم الجنيبي، سامي مكارم، سعد تويج، سلمى المري، شهاب الكعبي، صاواش جويك، صلاح شيرزاد، طلال معلا، عباس أخوين، عبدالجبار ويس، عبدالقادر الريس، عبدالقادر المبارك، عبير عيسى آدم، عثمان أوزجاي، عقيل أحمد، علي شيرازي، علي الزويلف، عمر عزت هبرة، عمران علي البلوشي، غلام أميرخاني، فاروق الحداد، فاطمة الحمادي، كريم الدوسري، كلثم بالسلاح، ماجدة نصر الدين، مجدي الكفراوي، محسن عبادي، محمد النوري، محمد أوزجاي، محمد عيسى، محمد فهمي، محمد مندي، محمود الرمحي، محمود العبادي، مصعب الدوري، منى الخاجة، نجاة مكي، نرجس نور الدين، هدى سعيد الظهوري، ياسر الدويك، ويوسف الدويك.

ويأتي المعرض في إطار احتفالات مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بمئوية الشاعر (1925 – 2025)، حيث تنظم المؤسسة فعاليات ثقافية طوال العام احتفاءً بمنجزه الأدبي وإرثه الإنساني.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قد اعتمدت العام الجاري عاماً ثقافياً عالمياً للاحتفال بشاعر الحب والجمال والعذوبة، سلطان بن علي العويس.

• تجلّت حياة الشاعر وأفكاره في الأعمال النحتية والتشكيلية، وتحوّلت أبيات شعرية له إلى أيقونات فنية ملوّنة ومذهّبة.