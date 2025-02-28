الامارات | «إيمج نيشن» تطلق أول فيلم تفاعلي بالذكاء الاصطناعي في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في رمضان هذا العام، تمنح «إيمج نيشن أبوظبي» الجمهور فرصة فريدة لتولي دور المخرج مع إطلاق «قصة اسمها زين»، أول فيلم قصير في المنطقة يعتمد على مشاركة الجمهور وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تشكيل أحداثه بالكامل من خلال التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

تدور أحداث الفيلم في جزيرة ياس، ويتتبع قصة (زين) الشابة البالغة من العمر 24 عاماً، التي تعمل محررة مبتدئة في دار نشر، وتنقلب حياتها رأساً على عقب عندما تتلقى مظروفاً غامضاً، ليبدأ مسار من التحولات والتطورات التي تحددها مداخلات واختيارات الجمهور بشكل فوري.