الامارات | «جمعية الناشرين الإماراتيين» تنتخب مجلس إدارتها الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعها العمومي العادي للفترة السابقة، التجمع السنوي الأكبر للناشرين في دولة الإمارات، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للجمعية، وأعضاء الجمعية من الناشرين، إلى جانب الخبراء وصُنّاع القرار في قطاع النشر.

ناقش الاجتماع التقرير السنوي، وتم خلاله اعتماد الميزانية، واستعراض الخطط المستقبلية، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، كما شهد الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة 2025-2027.

وتنافس على عضوية المجلس تسعة مرشحين لشغل خمسة مقاعد، وأسفرت نتائج التصويت عن فوز الكاتبة والناشرة الإماراتية، أميرة علي بوكدرة، بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وهي شريك مؤسِّس في مكتبة ومنشورات «غاف»، وفي الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، جرى توزيع الحقائب الإدارية، حيث شغل عبدالله الشرهان منصب نائب رئيس الجمعية، وفاطمة الخطيب أميناً للسر وعضواً، ومحمد بن حاتم عضواً، وحمدة البلوشي أميناً للصندوق وعضواً.

وفي إطار الشراكة المستمرة بين الجمعية والجهات الرسمية لدعم قطاع النشر في الدولة، شهد الاجتماع حضور ممثّلين عن وزارة تنمية المجتمع، حيث تم استعراض أبرز إنجازات عام 2024، بما في ذلك تنظيم ورش تدريبية متخصصة، والمشاركة الفاعلة في معارض الكتاب المحلية والدولية، لتمثيل الناشرين وعقد جلسات بيع وشراء حقوق النشر والترجمة مع ناشرين عالميين، بهدف تعزيز فرص الناشرين الإماراتيين، وتمكينهم من توسيع نطاق انتشارهم على مستوى مجتمع النشر الدولي.

وأعربت أميرة بوكدرة عن فخرها بانتخابها رئيسةً لمجلس إدارة الجمعية، متوجّهةً بالشكر العميق لأعضاء الجمعية على ثقتهم ودعمهم المستمر، وأكّدت أهمية البناء على الإنجازات السابقة لتمكين الناشرين الإماراتيين وتعزيز دورهم محلياً وعالمياً.

وأكّد المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس، التزام الجمعية بأداء رسالتها في دعم وتمكين قطاع النشر الإماراتي، والارتقاء بمستوى الصناعة بما يعكس غنى الثقافة الوطنية.