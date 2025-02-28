الامارات | 45 ثانية مدة كلمات الفائزين بـ «الأوسكار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن زمن المطوّلات في كلمات الفائزين بجوائز الأوسكار ولّى إلى غير رجعة، إذ قبل أيام قليلة من احتفال توزيعها، كانت مأدبة عشاء، جمعت المرشحين لها في لوس أنجلوس، فرصة لتذكير الفنانين بأن مدة الخطاب الذي يلقيه من يحالفه الحظ منهم يجب ألا تتعدى 45 ثانية، وعندما سألت رئيسة أكاديمية الأوسكار الفنانين المشاركين: «كم ثانية لدينا؟»، جاءها الجواب بصوت واحد «45 ثانية!» من أكبر نجوم «هوليوود»، على غرار تيموتيه شالاميه وأريانا غراندي ورالف فاينز وإيزابيلا روسيليني، ومع أن أحداً لا يتوقع فعلياً أن يتبع هؤلاء النجوم التعليمات حرفياً، حاولت جانيت يانغ إيصال الرسالة بأسلوب الفكاهة.

وقالت مازحة: «أشعر كأنني معلمة مدرسة»، قبل أن تطلب بلطف من الفنانين الحاضرين إعداد خطاب «صادق، طريف إذا شئتم، مؤثر، ملهم، ولكن مختصر».

ويُتوقع أن تتناول بعض الكلمات الحرائق التي لاتزال مدينة لوس أنجلوس تتعافى منها، وأودت بحياة أكثر من 30 شخصاً، وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم.