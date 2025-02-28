5 أكلات ابتعد عنها في السحور.. تزوِّد الجوع والعطش في الصيام

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُعد وجبة السحور من الوجبات الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على الطاقة والتحمل طوال ساعات الصيام، لذا من الضروري أن تحتوي وجبة السحور على أطعمة صحية تساعد الجسم على التعامل مع تحديات الصيام، فتناول أكلات صحية على السحور لا يقتصر على توفير الطاقة اللازمة فقط، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على الترطيب وتوازن العناصر الغذائية.

ومن الأهمية أن تشمل وجبة السحور مصادر غنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضروات، لأنها تسهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يجب أن تحتوي على البروتينات الصحية مثل البيض، واللبن، والدواجن، بالإضافة إلى الدهون الصحية الموجودة في المكسرات والزيوت الطبيعية، مع تناول كميات كافية من السوائل، مثل الماء والعصائر الطبيعية، ضروري للحفاظ على الترطيب خلال النهار، لذا عليك تجنب العديد من الأكلات التي تزيد من الشعور بالعطش والجوع خلال الصيام.

5 أكلات ابتعد عنها في السحور.. تزود الجوع والعطش في الصيام

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي حول الأكلات التي تزيد من الشعور بالعطش والجوع خلال الصيام، على النحو التالي:

المكسرات

- المخللات والأطعمة المالحة:

مثل الجبنة اللمالحة والرنجة والفسيخ، حيث تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الصوديوم، يؤدي إلى فقدان الجسم الكثير من السوائل، ما يزيد الشعور من العطش خلال الصيام.

- المعلبات:

تحتوي المعلبات على نسبة كبيرة من الصوديم والمواد الحافظة لتحفظ لاطول وقت، فضلًا عن السكريات العالية، ما يؤدي للشعور بالجوع والعطش خلال الصيام بشكل كبير.

- الحلويات والمشروبات السكرية:

تحتوي المشروبات السكرية والحلويات على نسبة عالية من السكر قد تزيد من معدل فقدان الماء في الجسم، بل تقلل من سعة تخزين المياه في الجسم، وهو ما يزيد من الشعور بالعطش.

- الأطعمة المقلية:

تؤدي المقليات المليئة بالزيوت إلى زيادة الصوديون، ما يؤدي إلى فقدان للكثير من السوائل، للتخلص منه، ما يزيد الشعور الكبير بالعطش.

- المكسرات:

تزيد المكسرات المملحة من الشعور بالجوع والعطش خلال فترة الصيام.

مكونات وجبة السحور الصحي في رمضان

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن مكونات وجبة السحور الصحي في رمضان، والتي تساعد على زيادة الشعور بالشبع، وترطيب الجسم، وعدم الشعور بالعطش، حيث تتضمن الآتى:-

1- الخضروات.

الخضراوات المليئة بالماء مثل الخيار والجرجير

2- الكربوهيدرات مثل الخبز.

ما الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات؟

3- البروتين مثل الألبان أو البيض والزبادي، هي الأفضل علي السحور