الامارات | أبوطبيلة.. يعود إلى دبي من زمن الآباء والأجداد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلى زمن الطيبين، تحملنا تفاصيل حياة الآباء والأجداد لنستعيد من خلالها ذكريات وملامح الحياة في دبي، مثل العادات والتقاليد، وكيف كانوا يحتفون بالشهر الكريم في أجواء روحانية يسودها الودّ والتراحم والتعاون.

ويُعد المسحراتي أو «أبوطبيلة»، كما يُعرف في الإمارات، أحد الطقوس المحببة للكبار والصغار، الذي تستعيده «فرجان دبي» في مبادرة منها لإحياء عادات جميلة وأصيلة وتقديمها للجيل الجديد، وارتبطت شخصية «أبوطبيلة» بشهر رمضان، ليس فقط في الإمارات وإنما في أغلب الدول العربية والإسلامية، والمسحراتي هو شخص يتولى إيقاظ الناس لتناول السحور قبل أذان الفجر، مستخدماً طبلة صغيرة يحملها في يده، بينما يردد بصوت مرتفع عبارات تختلف من مكان لآخر، لكنها في المجمل تدعو النائمين إلى الاستيقاظ، لتناول السحور استعداداً للصوم وصلاة الفجر وذكر الله سبحانه وتعالى، وكثيراً ما يحرص الأطفال على انتظار المسحراتي، والسير خلفه مرددين معه عباراته الشهيرة التي تميل إلى السجع.