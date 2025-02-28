الامارات | خدمات خاصة لعملاء «طيران الإمارات» خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت «طيران الإمارات» استعداداتها لتقديم خدمات خاصة لعملائها خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، حيث ستقدم الناقلة الآلاف من علب وجبات الإفطار للركاب الصائمين على متن الطائرة وعند بوابات الصعود، وستقدم الأطباق الرمضانية التقليدية في صالاتها، فيما ستعزز المحتوى الديني والبرامج والمسلسلات الرمضانية عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

وتوفر «طيران الإمارات» في صالاتها بمطار دبي الدولي الحلويات العربية التقليدية، والتمور، والقهوة، خلال شهر رمضان، وستتضمن قوائم الطعام في صالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال مجموعة منتقاة من المقبلات العربية الساخنة والباردة، وحساء العدس، وتتكون الأطباق الرئيسة من المشويات العربية المشكلة مع الطحينة، ولحم المندي المقدم مع الدقوس وصلصة الكزبرة والنعناع، والدجاج المكبوس المقدم مع صلصة الزبادي بالخيار، فيما تتنوع الحلويات بين الكنافة بكريمة الفستق، وحلاوة الجبن، وعش البلبل باللوتس، وبسبوسة بالقشطة، وكنافة الجبن، وقطايف الجوز، وبقلاوة الشوكولاتة، والآيس كريم بنكهات القهوة العربية والتمر أو البقلاوة. وتضم صالات «طيران الإمارات» غرفاً مخصصة للصلاة ومرافق للوضوء.

وتوفر «طيران الإمارات» للركاب الصائمين المسافرين إلى وجهات محددة، الذين يتواجدون عند بوابات الصعود إلى الطائرة في أوقات الإفطار، علباً تحتوي على الماء واللبن والموز والتمر.

ولضمان أعلى مستويات الدقة للركاب الصائمين، تستخدم «طيران الإمارات» أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار أثناء الرحلة، استناداً إلى أوقات شروق الشمس وغروبها في الموقع الذي تمر منه الرحلة باستخدام خطوط الطول والعرض وارتفاع الطائرة عن الأرض، وسيعلن القبطان عن هذه المواعيد للركاب.

وسيحظى العملاء في جميع الدرجات على متن رحلات مختارة خلال شهر رمضان، بوجبات رمضانية متوازنة من الناحية الغذائية. وسيتم تقديم وجبات الإفطار في علب مخصصة صممتها «طيران الإمارات»، مستوحاة من التصاميم الهندسية التي تميز الفن الإسلامي التقليدي.

ويعرض نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice خلال الشهر الفضيل محتوى دينياً خاصاً، مثل هدي النبي، وكلمات في حب الرسول، ومقاصد سور القرآن، ونفحات، كما يتضمن محتوى باللغة الأردية، وتلاوات للقرآن الكريم.