السعرات الحرارية في ياميش رمضان.. «احسبها قبل ما تاكل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ساعات ويبدأ استقبال شهر رمضان المبارك، ويعد شراء الياميش أحد أبرز مظاهر استقبال الشهر الكريم لتحضير أشهى المشروبات والحلويات، وغيرها على قائمة الإفطار، والساعات بين مدفع الإفطار والسحور، وعلى الرغم من ذلك يهتم العديد من الأشخاص، حساب السعرات الحرارية الموجودة في ياميش رمضان، وما له من العديد من الفوائد الصحية التي تساهم في تحسين نمط الحياة والتغذية، وعلى رأسها إدارة الوزن، من خلال متابعة كمية الطاقة التي يتم تناولها مقارنة بما يتم حرقه، لتحقيق التوازن بين استهلاك السعرات واحتياجات الجسم، سواء كان الهدف هو فقدان الوزن أو زيادته أو الحفاظ عليه.

تعرف على السعرات الحرارية الموجودة في ياميش رمضان

وفي السطور التالية، إليكم أبرز السعرات الحرارية الموجودة في ياميش رمضان، نقلًا عما ذكره الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن» وذلك على النحو التالي:

السعرات الحرارية الموجودة في ياميش رمضان

- حبة واحدة من البندق: 9 سعرات حرارية.

- حبة واحدة من القراصيا: 20 سعر حراري.

- حبة واحدة من اللوز: 6 سعرات حرارية.

- حبة واحدة من الكاجو: 10 سعرات حرارية.

- حبة واحدة من التمر (البلح): 26 سعر حراري.

- أثنين من عين الجمل: 100 سعر حراري.

- 3 حبات من التين المجفف: 90 سعر حراري.

- 4 حبات من المشمشية: 80 سعر حراري.

- 10 حبات من الفول السوداني: 57 سعر حراري.

- 2 ملعقة كبيرة من الزبيب: 60 سعر حراري.

- حبة كاملة من جوز الهند: 357 سعر حراري.

- 25 حبة من الفستق: 100 سعر حراري.

فوائد حساب السعرات الحرارية

وإليكم فوائد حساب السعرات الحرارية، الذي لا يرتبط فقط وسيلة لخفض الوزن، بل هو أداة لفهم احتياجات الجسم وتحقيق توازن غذائي أفضل، على النحو التالي:

- تحقيق أهداف غذائية:

إذا كنت تحاول بناء عضلات أو تحسين أدائك الرياضي، يمكن أن يساعدك حساب السعرات في تحديد كمية الطعام التي تحتاج إليها لدعم هذا الهدف.

- تحسين التغذية:

من خلال حساب السعرات الحرارية، يمكن الانتباه إلى نوعية الطعام وتوزيع المغذيات (البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون) التي يتم تناولها، مما يساهم في تحسين التوازن الغذائي.

- زيادة الوعي بالأطعمة:

يساعدك حساب السعرات على فهم محتوى الأطعمة من حيث السعرات الحرارية والمغذيات الأخرى، ما يساعد في اختيار خيارات صحية أكثر.

- الوقاية من الأمراض المرتبطة بالسمنة:

من خلال مراقبة تناول السعرات الحرارية، يمكن تقليل خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.