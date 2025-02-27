القاهرة - سمر حسين - صحة

التعامل مع الصداع والإرهاق خلال الصيام يتطلب اهتمامًا خاصًا بالاحتياجات البدنية للمرضى، لضمان صيام آمن ومفيد للصحة، ففي شهر رمضان المبارك، يواجه بعض المرضى تحديات إضافية أثناء الصيام، مثل الصداع والإرهاق، نتيجة لتغير نمط الحياة اليومية من حيث التغذية، والنوم، والأنشطة البدنية.

يسبب الصيام تأثيرات جسدية لدى بعض المرضى، خصوصًا لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، ضغط الدم المرتفع، أو مشكلات في الجهاز الهضمي، ويتضمن ذلك اتباع نظام غذائي متوازن، شرب كميات كافية من السوائل، والراحة الكافية، إضافة إلى تقنيات أخرى تساعد في التخفيف من الأعراض المصاحبة للصيام.

التعامل مع الصداع والإرهاق للمرضى الصائمين

كشف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، طريقة التعامل مع الصداع والإرهاق للمرضى الصائمين، مؤكدًا أن من المهم أن يكون المرضى على دراية بكيفية تنظيم نمط حياتهم خلال الشهر الكريم لتقليل التأثيرات السلبية للصيام على صحتهم.

وأوضح أن أبرز سبب وراء الصداع والإرهاق للمرضى الصائمين، هو ﻧﻘﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﻛﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺑﺬﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ، على عكس ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﻟﺨﻤﻮﻝ والذي ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺦ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻤﻌﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﺨﻪ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻟﻠﻤﺦ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺼﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ.

كيفية التعامل مع الصداع والإرهاق للمرضى الصائمين؟

- ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ 3 ﺣﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﻛﻮﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺛﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻴﺮ الخالي من السكر، ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .

- ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﻭﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ أﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.

- ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﺧﻨﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻺﻗﻼﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴة.

- ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻐﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﺑﺴﺎﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ.

- يجب أن يحتوي السحور على أطعمة غنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضروات، لأنها تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم لفترة أطول.

- تجنب الأطعمة المالحة التي تزيد من العطش والشعور بالصداع.

- شرب السوائل بشكل مناسب بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب، وتجنب المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والشاي بكثرة.

- تناول مشروبات مثل عصير الفواكه الطبيعي أو الماء مع قليل من الملح لتعويض العناصر المفقودة في الجسم.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً وأخذ قيلولة قصيرة خلال النهار إن أمكن، خاصة وإن الإرهاق قد يزداد بسبب قلة النوم، لذا من المهم تنظيم وقت النوم أثناء شهر رمضان

- تجنب القيام بنشاطات بدنية شديدة أثناء ساعات الصيام، خصوصًا في الأوقات الحارة، حيث قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الإرهاق والصداع.

وزارة الصحة توضح كيفية التعامل مع الصداع والإرهاق للمرضى الصائمين

ووجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين بالتوقف عن تناول المنبهات «القهوة والنسكافيه» قبل بدء شهر رمضان للوقاية من الشعور بالصداع أثناء الصيام.