تحذير لـ57 دولة بسبب انتشار فيروس شديد العدوى.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

ربما تعيش أمريكا مخاطر واسعة بشأن انتشار الفيروسات والأوبئة منذ بداية العام، لا سيما عقب موجة عالية من تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الفيروسات التي باتت تنتشر بالولايات المتحدة، إذ أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحذيرًا حول تفشي فيروس شديد العدوى، مع إصدار إشعار صحي يتعلق بالسفر إلى 57 دولة.

وفاة طفلين وتحذير لـ 57 دولة

ودعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، السكان المحليين والمسافرين للالتزام بمعايير النظافة الصارمة، خوفًا من مشكلات الإصابة بمرض الحصبة الذي عاد للانتشار مرة أخرى، وتسبب في وفاة طفلين.

وأصدرت إشعارات لتحذير الجمهور من التهديدات الصحية الناجمة عن الحصبة، موجهة إرشادات للمسافرين حول كيفية حماية أنفسهم من العدوى والمخاطر الصحية الأخرى، من خلال تلقي لقاحات الحصبة، خاصة من يعاني منهما من أعراض مثل الطفح الجلدي أو ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو سيلان الأنف أو إحمرار العينين، مع التوجه الفوري للطبيب، وفقًا لصحيفة «الميرور».

تفاصيل وباء الحصبة بعد تحذيرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد وباء الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى، إذ تنتشر بشكل سريع عند تنفس الشخص المصاب أو عند العطس والسعال، مُسببة طفح جلدي وحمى يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، خاصة وإنها تصيب الجهاز التنفسي وتدخل الدماغ، ومن ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم.

أعراض الحصبة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية تأتي أعراض الحصبة، على النحو التالي:

ظهور الطفح الجلدي على الجسم بعد 7 أيام من التعرض للفيروس.

سيلان الأنف.

السعال.

احمرار العينين.

سيلان الدمع.

ظهور بقع بيضاء صغيرة على الخدين.

ظهور طفح على الوجه وأعلى الرقبة

طفح جلدي على اليدين والقدمين ويستمر عادةً لمدة تتراوح بين 5 و6 أيام.

كيف تنتقل الحصبة من شخص لآخر؟

- لمس إفرازات الأنف أو الحلق الحاملة للعدوى.

- استنشاق الهواء الذي يتنفسه شخص مصاب بالحصبة.

- الأسطح الملوثة.

الحصبة تتسبب في أورام الدماغ

ووفقًا لحديث الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن»، فإن أبرز مضاعفات الحصبة، ومخاطرها هو الانتشار في الدماغ ما يتسبب تورم في أسوأ الحالات ومن المحتمل أن تتلفه تمامًا.

مضاعفات فيروس الحصبة

- الإسهال الشديد.

- الجفاف بسبب فقدان السوائل.

- التهابات الأذن.

- مشكلات التنفس الحادة.

- الالتهاب الرئوي.

من هم الفئات الأكثر عرضة لخطر الحصبة؟

الحوامل.

الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

الأطفال الذين يعانون ضعف جهاز المناعة.