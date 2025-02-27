إزاي تتعاملي مع مشاكل الأطفال النفسية؟.. نصائح لمساعدة أولادك على التغلب على المشاكل

القاهرة - سمر حسين - صحة

إزاي تتعاملي مع مشاكل الأطفال النفسية؟ سؤال يشغل بال الأمهات فتربية الأطفال لا تقتصر فقط على توفير الاحتياجات الأساسية، بل تمتد إلى بناء شخصية قوية ومتوازنة نفسيًا، إذ تُؤثر المشاكل النفسية على نمو الطفل وسلوكياته، ما يجعل دور الأهل حاسمًا في مساعدته على التغلب عليها وتشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتلقون دعمًا عاطفيًا مناسبًا يكونون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط والتكيف مع الحياة، وإليكِ نصائح لمساعدة أولادك على التغلب على المشاكل

أسباب مشاكل الأطفال النفسية

- أشارت منظمة اليونيسيف إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية عند الأطفال، ومن أبرزها:

- التوتر العائلي فالمشاكل الأسرية، مثل الطلاق أو الخلافات المستمرة، قد تؤثر سلبًا على نفسية الطفل.

- سوء التغذية فقد يؤثر نقص العناصر الغذائية على المزاج والسلوك، وقد يؤدي إلى مشكلات مثل القلق والاكتئاب.

- التعرض للعنف أو التنمر سواء في المنزل أو المدرسة، حيثُ يؤثر العنف اللفظي والجسدي على ثقة الطفل بنفسه.

- استخدام الأجهزة الإلكترونية فقضاء وقت طويل أمام الشاشات قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية والقلق.

نصائح لمساعدة أولادك على التغلب على المشاكل

أوصت منظمة اليونيسيف باتباع بعض الأساليب لمساعدة الأطفال في مواجهة مشاكلهم النفسية، ومنها:

التواصل الفعّال إذ يُعد الحديث مع الطفل والاستماع له دون إصدار أحكام يساعده على التعبير عن مشاعره بحرية.

تعزيز الثقة بالنفس فتشجيع الطفل على تطوير مهاراته والاعتراف بإنجازاته الصغيرة يعزز شعوره بالثقة.

توفير بيئة مستقرة لأنّ الشعور بالأمان والاستقرار الأسري يقلل من القلق والتوتر لدى الأطفال.

التربية الإيجابية حيثُ استخدام أساليب التأديب الإيجابي بدلًا من العقاب البدني يساهم في تكوين شخصية سوية.

التغذية والصحة النفسية للأطفال

أكدت وزارة الصحة المصرية أن التغذية السليمة تسهم في تحسين الحالة المزاجية للأطفال، ومن أبرز النصائح الغذائية لدعم الصحة النفسية:

- تناول وجبات متوازنة تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية.

- تقليل استهلاك السكريات والمأكولات المصنعة التي قد تؤثر على السلوك.

- شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على وظائف الدماغ.

متى يجب استشارة طبيب نفسي؟

وعلى الرغم من أن الأهل يستطيعون تقديم دعم كبير للطفل، فإن بعض الحالات تتطلب استشارة مختص نفسي، خاصة إذا ظهرت الأعراض التالية:

- تغييرات حادة في السلوك، مثل الانعزال أو العدوانية الزائدة.

- فقدان الشهية أو اضطرابات النوم المستمرة.

- تراجع الأداء الدراسي بشكل مفاجئ.

- الحديث المتكرر عن مشاعر الحزن أو عدم الرغبة في الحياة.

وقالت الدكتورة صفاء حمودة، استشاري الطب النفسي، لـ«الوطن»، أن الصحة النفسية للأطفال تمثل عنصرًا أساسيًا في نموهم السليم، ويتطلب دعمهم تفهمًا ووعيًا من الأهل، من خلال تعزيز التواصل، التربية الإيجابية، والتغذية السليمة، يمكن مساعدة الأطفال على تجاوز مشاكلهم النفسية بطرق صحية، وإذا استمرت الأعراض النفسية أو ازدادت حدتها، فمن الأفضل اللجوء إلى مختص نفسي لضمان حصول الطفل على الدعم المناسب.