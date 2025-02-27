نصائح لتغذية صحية للأطفال.. تساهم في بناء العظام وتقوية المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تهتم الأمهات بالبحث عن نصائح خاصة بالتغذية الصحية لأطفالها، إذ يحتاج الأطفال إلى نظام غذائي متوازن لضمان نموهم بشكل صحي وقوي.

وتُمثل التغذية السليمة دورًا حاسمًا في تعزيز مناعتهم وتطورهم الذهني والجسدي، فلابد من إن تشمل التغذية السليمة التنوع الغذائي، والتوازن بين العناصر الغذائية الأساسية، وتجنب العادات غير الصحية التي قد تؤدي إلى سوء التغذية أو السمنة.

نصائح لتغذية صحية للأطفال

تعتبر التغذية السليمة حجر الأساس لنمو الطفل بطريقة طبيعية وصحية، حيث تساهم في بناء العظام والعضلات، وتعزيز المناعة، وتحسين التركيز والأداء الدراسي، ووفقًا لوزارة الصحة، فإن اتباع نظام غذائي متوازن منذ الصغر يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب في المستقبل.

ما هو سوء التغذية عند الأطفال؟

ويُعرف سوء التغذية، بأنه حالة صحية تنتج عن نقص أو زيادة العناصر الغذائية الأساسية، ما يؤثر سلبًا على صحة الطفل، ويوضح الدكتور أحمد علام أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوء التغذية ينقسم إلى نوعين رئيسيين:

- نقص التغذية ويشمل نقص البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية للنمو.

- الإفراط في التغذية والذي قد يؤدي إلى السمنة وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أسباب سوء التغذية عند الأطفال

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية، إلى أن سوء التغذية قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل، منها:

- العادات الغذائية السيئة، مثل تناول الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية.

- الفقر الذي يحدّ من توفير الطعام الصحي والمتنوع.

- الأمراض المزمنة مثل مشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات الأكل.

- نقص التوعية بعدم معرفة الأهل بأهمية التغذية المتوازنة وتأثيرها على صحة أطفالهم.

نصائح لتغذية صحية للأطفال

ولضمان نظام غذائي صحي ومتوازن، نصح أخصائي التغذية العلاجية باتباع الخطوات التالية:

- تناول وجبات غنية بالعناصر الغذائية، إذ يجب أن تحتوي وجبات الطفل على البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون الصحية، والفيتامينات والمعادن.

- تشجيع تناول الفواكه والخضروات، حيث توفر الفيتامينات الضرورية لتعزيز المناعة والنمو.

- تقليل السكريات والدهون المشبعة لتجنب خطر السمنة ومشاكل الجهاز الهضمي.

- الحرص على تناول وجبة الإفطار كونها تمد الطفل بالطاقة اللازمة لليوم الدراسي.

- شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين عملية الهضم.

- توفير بدائل صحية للوجبات الخفيفة مثل المكسرات، الزبادي، والفواكه بدلاً من الشيبسي والحلويات المصنعة.

وأكد الدكتور عادل علي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن التغذية الصحية ليست مجرد رفاهية، بل هي ضرورة لضمان صحة الطفل المستقبلية، وأضاف أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا يتمتعون بقدرات ذهنية أفضل ومستويات طاقة أعلى، ما ينعكس إيجابيًا على أدائهم في المدرسة والأنشطة اليومية.

أمراض شائعة بسبب سوء التغذية

وأشار أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن سوء التغذية يمكن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، أبرزها:

- فقر الدم بسبب نقص الحديد في الجسم.

- ضعف المناعة ما يجعل الطفل أكثر عرضة للأمراض.

- اضطرابات النمو مثل تأخر الطول أو نقص الوزن.

- مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك أو الإسهال المزمن.

وبحسب توصيات وزارة الصحة، فإن تقديم الطعام الصحي بشكل جذاب، والحدّ من الأطعمة الضارة، وتعزيز النشاط البدني، هي المفاتيح الأساسية لنمط حياة صحي ومستدام للأطفال.