أبرز صيحات مكياج نرصدها من أسبوع الموضة في ميلانو لخريف وشتاء 2025-2026

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 10:20 صباحاً - تتوالى أسابيع الموضة العالمية لتحدد اتجاهات عالم الجمال لموسم خريف وشتاء 2025-2026، فبعد أسبوع دبي ونيويورك ولندن، ها هو أسبوع الموضة في ميلانو يبدأ محملاً بصيحات مكياج سترسم ملامحك بأسلوب جريء حيناً وطبيعي حيناً آخر. ولطالما كان أسبوع الموضة في ميلانو مساحة خصبة لابتكار أجمل الإطلالات الجمالية التي تحدد معالم الموضة للمواسم المقبلة، ولم يكن موسم خريف وشتاء 2024 استثناءً، إذ شهدت منصات العروض في الأيام الأولى تنوعاً لافتاً بين المكياج الناعم والطبيعي الذي يعكس أنوثة هادئة، والمكياج القوي والجريء الذي يجسد لمسات درامية لافتة.

وفيما يلي، نلقي الضوء على أبرز صيحات المكياج من أسبوع الموضة في ميلانو لموسم خريف وشتاء 2024.

مكياج ترابي محدد بالأيلاينر البني مع الشفاه الغلوسي

لويزا بيكاريا Luisa Beccaria-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في أسبوع الموضة في ميلانو لخريف وشتاء 2024، لفتت علامة Luisa Beccaria الأنظار بمكياج أنيق يجسد الرومانسية الراقية. فقد ظهرت العارضات برسمة أيلاينر دقيقة باللون البني عند الزاوية الخارجية للعين، مع تمديد الخط قليلاً بأسلوب مجنح ليعزز من اتساع العينين. أما ظلال العيون، فجاءت بألوان ترابية هادئة تبرز الجفن بأسلوب ناعم ومتناغم مع لون البشرة، فيما أضيفت طبقات خفيفة من الماسكرا لتحديد الرموش بشكل طبيعي. في المقابل، جاء أحمر الشفاه بلون وردي هادئ مع لمسة لامعة تعزز من امتلاء الشفاه وتكمل اللوك بأسلوب أنثوي ناعم.

ما رأيك أن تعودي معنا بالذاكرة إلى رسمات عين وألوان أحمر شفاه من أسبوع الموضة في ميلانو لخريف وشتاء 2024-2025

مكياج عيون جريء بطابع الروك

دي سكوارد 2 DSquared2-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



أما في عرض دي سكوارد 2 DSquared2 ضمن أسبوع الموضة في ميلانو لخريف وشتاء 2024، فتم اعتماد مكياج عيون جريء وحاد يعكس طابع الروك الجريء الممزوج باللمسات العصرية. فقد برزت العيون بتأثير السموكي القوي، حيث تم استخدام ظلال العيون السوداء الداكنة حول العين بالكامل، مما منح النظرات عمقاً درامياً جذاباً. كما أضيفت لمسات من الظلال اللامعة عند الزاوية الداخلية للعين لتعزيز الإشراقة والتباين، بينما جاءت الرموش كثيفة وطويلة بأسلوب متدرج يعزز من تأثير العيون الدخانية الجريئة.

أما مكياج الشفاه، فجاء متوازناً مع العيون القوية، حيث اختير لون طبيعي ناعم بلمسة لامعة شفافة، مما أضفى مظهراً ممتلئاً وحيوياً على الشفاه من دون أن يطغى على جرأة مكياج العيون.

الشفاه المخملية باللون البرتقالي

من عرض كي واي Kway-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



بدورها، أعادت علامة كي واي Kway إحياء موضة الشفاه المخملية باللون البرتقالي مجدداً لتكون من أبرز صيحات مكياج خريف وشتاء 2025-2026، وهي موضة تضيف لمسة حيوية إلى الإطلالات الشتوية الدافئة والسترات الجلدية. في المقابل، اختارت Kway مكياج عيون طبيعياً مع النظارات المربعة باللون الأسود، ما شكل لوكاً عصرياً يناسب الفتيات والشابات ويحاكي تطلعاتهن في الحصول على إطلالة أنيقة بلمسة عصرية لافتة، لا سيما خلال أوقات العمل أو في الجامعة.

مكياج اللامكياج

من عرض نمبر وان N 21-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في وسط صيحات المكياج الجريء والقوي، اختارت علامة من عرض نمبر وان N 21 أن تغرد خارج السرب، لتبقي على صيحة مكياج اللامكياج صيحة رائجة خلال موسم خريف وشتاء 2025 – 2026، ففي عرضها خلال أسبوع الموضة في ميلانو، تألقت عارضاتها بإطلالات جمالية طبيعية من دون عيوب وشوائب باستخدام القليل من مستحضرات المكياج الأساسية التي تبرز ملامح الوجه بأسلوب طبيعي. حيث تم تظليل الجفون العلوية والسفلية بظلال النيود بدرجة أغمق قليلاً من لون البشرة لمنح العيون عمقاً جذاباً، في مقابل طبقة خفيفة جداً من كريم الأساس بنفس لون البشرة، جنباً إلى جنب مع الشفاه الوردية الخافتة بلمسة لامعة خفيفة.