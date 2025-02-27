أسرع طريقة للتخلص من الكرش في رمضان خلال 30 يوما فقط

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع العد التناولي لاستقبال شهر رمضان المبارك، في ظل الاستعدادات لتحضير أشهى وألذ الأكلات الدسمة على طاولة الفطار، يسعى جزء آخر من الناس إلى استغلال أيام الشهر الكريم، وساعات الصيام، في إنزال الوزن، والتخلص من دهون البطن العنيدة «الكرش»، التي يمكن استغلال بعض النصائح الطبية، والتمارين الرياضية للتخلص منها بشكل سريع خلال شهر واحد فقط، بشرط الالتزام.

أسرع طريقة للتخلص من الكرش في رمضان خلال 30 يوم فقط

وكشف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، عن أسرع طريقة للتخلص من الكرش في شهر رمضان خلال 30 يوما فقط، موضحا أن الأمر يتطلب الالتزام بنظام أكل صحي متوازن وشامل للعناصر الغذائية كافة، مع الحفاظ على تمارين المقاومة والكارديو، وتنظيم النوم.

كما أشار استشاري التغذية العلاجية، لضرورة بناء الكتلة العضلية حتى تزيد من عملية حرق الدهون في الجسم كله، من خلال تناول نظام غذائي غني بالبروتين، ومتوازن الكربوهيدرات وقليل الدهون.

ونصح «العربي» بضرورة تناول المياه، والسوائل لزيادة فرصة عدم احتباس المياه والدهون في منطقة البطن، وتناول 8 أكواب مياة يوميا على الأقل، مع الحرص على النوم 8 ساعات، لتجنب إفراز هرمون الكورتيزال، الذي بدوره يركز الدهون في منطقة البطن.

وأشار الطبيب إلى ضرورة ممارسة التمارين الهوائية (الكارديو)، مثل الجري ونط الحبل والعجلة لنسف دهون البطن، وعدم ممارسة تمارين البطن يوميا.

مشروب يخلصك من «الكرش» بسرعة مذهلة

ونصح الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية، في حديثه مع «الوطن»، بتناول الماء بانتظام؛ إذ يساعد في التخلص من دهون البطن «الكرش» بشكل سريع، فضلا عن كبح الشهية قدر الإمكان، ما يساعد على فقدان الدهون، وزيادة الحرق.

على الجانب الآخر، نصحت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية العلاجية، في حديثها مع «الوطن» بمشروب خل التفاح، الذي يخلصك من الكرش في 30 يوما؛ إذ يعمل على تعزيز الشبع والشعور بالامتلاء وضعف الشهية، مع زيادة حرق السعرات الحرارية وخفض سكر الدم ومستوى الأنسولين، وخفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز حرق الدهون.

ونصحت الطبيبة بخلط خل التفاح الممزوج بالماء مع العسل، وتناوله في الصباح ليساعدك على تقليل الانتفاخ، وتحطيم الدهون والمساعدة في خسارة الوزن.

مشروبات أخرى تساعد على التخلص من دهون البطن

- الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، كما يقلل من اضطرابات الأنسولين، ويخفض نسبة السكر في الدم.

- الكمون والزنجبيل

مشروب الكمون والزنجبيل يحرق الدهون المتراكمة في الجسم، ويسرع من عملية التمثيل الغذائي.

- القرفة والعسل

خليط القرفة والعسل وصفة مميزة للتخلص من الكرش.

اللبن الرايب

يساعد في التخلص من مشكلة تراكم الدهون بمنطقة البطن.