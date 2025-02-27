علامة في الجلد تكشف عن الإصابة بالتهاب الكبد.. راقبها جيدا

القاهرة - سمر حسين - صحة

التهاب الكبد هو مرض خطير يصيب الكبد، قد يحدث بسبب العدوى الناتجة عن تناول الطعام أو المياه الملوثة، وربما لتدني مستوى النظافة الشخصية، أو أداء بعض الممارسات خلال ممارسة العلاقة الزوجية، ويعد التهاب الكبد A أحد الأنواع التي تسبب أمراض الكبد المزمنة، وفشل الكبد الحاد، لذا يجب الكشف المبكر، والالتزام بالفحوصات الطبية، ومراقبة العلامات التي تظهر وتشير للإصابة.

علامة في الجلد تكشف عن إصابتك بـ التهاب الكبد

وكشف الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، لـ«الوطن» عن علامات في الجلد قد تشير لأمراض خطيرة، مثل زرقان الجلد الذي قد يدل على مشكلات بالأوعية الدموية، أو احمرار الجلد، إلا إن إصفرار الجلد، هو علامة شائعة تدل على الإصابة بمرض التهاب الكبد A.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أوضحت أن اليرقان «اصفرار الجلد والعينين»، علامة على الإصابة بالتهاب الكبد A.

وتطالب المنظمة عند ظهور هذه العرض؛ إذ يتراوح بين 14 و28 يوما، والتوجه للطبيب للكشف وإجراء الفحوصات، من أجل الحصول على العلاج اللازم.

أعراض أخرى تكشف التهاب الكبد A

- الحمى

- التوعك

- فقدان الشهية

- الإسهال

- الغثيان

- إزعاج في البطن

- البول الداكن اللون

هل التهاب الكبد A يسبب الوفاة؟

وفقا لتقديرات المنظمة، أدى التهاب الكبد A إلى وفاة 7134 شخصا على نطاق العالم، في عام 2016.

والتهاب الكبد A هو التهاب يصيب الكبد، ويسببه فيروس التهاب الكبد A، وتنتقل العدوى بالفيروس أساسا عندما يتناول شخص غير مصاب بالعدوى (وغير مطعم) أطعمة أو مياها ملوّثة ببراز شخص مصاب بالعدوى بالمرض.

وترتبط أسباب الإصابة بالمرض بشكل وثيق، بعدم مأمونية المياه أو الطعام، وعدم كفاية خدمات الإصحاح.

انتقال العدوى تنتقل العدوى بفيروس التهاب الكبد A

تنتقل العدوى بفيروس التهاب الكبد A، من خلال البراز والفم، عندما يتناول شخص غير مصاب بالعدوى أطعمة أو مياها ملوثة ببراز شخص مصاب بالعدوى بالمرض.

كما تنتقل العدوى داخل الأسر عن طريق الأيدي الملوثة، عندما يحضر شخص مصاب بالعدوى الطعام لأفراد أسرته.

ويمكن أيضا أن تنتقل العدوى بالفيروس، من خلال التماس الجسدي الحميم بشخص مصاب بالعدوى، من خلال العلاقة الزوجية.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بالمرض؟

- في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس على نطاق واسع.

- الأشخاص الذين يعيشون في أماكن لا تتوافر فيها المياه المأمونة.

- الأشخاص الذين يعيشون داخل أسرة يكون أحد أفرادها مصابا بالعدوى.

- ممارسة العلاقة الزوجية مع شخص مصاب بالعدوى بالتهاب الكبد A الحاد.

- متعاطو المخدرات.

من يتوجهون للسفر دون تطعيم إلى مناطق موطونة بالمرض بمعدلات عالية.