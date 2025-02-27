الامارات | «حيّ رمضان» مدينة إكسبو.. فرحة على وقع مدفع الإفطار الرسمي لإمارة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «حيّ رمضان»، إحدى مبادرات مدينة إكسبو دبي، في نسخته الثالثة، ليقدم فعاليات جديدة وأنشطة متنوعة مستوحاة من قيم الشهر الفضيل، حيث يمنح زواره تجربة إفطار وسحور فريدة من نوعها، للمرة الأولى، تحت أضواء ساحة الوصل، وبإشراف طهاة حائزين جوائز عالمية، إضافة إلى فعاليات تراثية وفنية وترفيهية مستوحاة من قيم الشهر الفضيل تناسب كل أفراد العائلة، وأهمها استضافة فعالية مدفع الإفطار الرسمي لإمارة دبي، للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع شرطة دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، لتمنح الزوار من مختلف الجنسيات تجربة الأجواء الرمضانية الأصيلة، فيما يُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 50 ألف زائر خلال الدورة الحالية.

وقالت المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول: «ينطلق بعد أيام قليلة حدث حيّ رمضان في دورته الثالثة، الذي نجح خلال العامين الماضيين في ترسيخ مكانته كإحدى الوجهات الرمضانية المفضلة للزوار من مختلف الجنسيات، وحرصنا هذا العام على تنظيم أنشطة وفعاليات جديدة ومتنوعة تناسب الصغار والكبار، فللمرة الأولى يتم تنظيم موائد الإفطار والسحور في ساحة الوصل الأيقونية، وللمرة الأولى أيضاً سيشهد الحدث خلال عطلات نهاية الأسبوع عروضاً موسيقية للمقطوعات العربية الكلاسيكية من تأدية مجموعة مختارة من عازفات أوركسترا فردوس، أول أوركسترا نسائية بالكامل في الدولة، في أجواء رمضانية رائعة».

وأضافت أبوالهول: «استضافةُ مدينة إكسبو دبي للمدفع الرئيس لإمارة دبي، بالتعاون مع شرطة دبي للعام الثالث على التوالي، وكون الحدث يُنظم تحت مظلة حملة رمضان في دبي، سيمنحانه الزخم والإقبال الجماهيري المتميز اللذين يحققان أهدافه، كما نحرص دوماً في فعالياتنا على تحقيق هدف التوعية والتعليم، حيث إن حيّ رمضان يروج لقيم شهر رمضان، ويخاطب جميع الجنسيات والأعمار، خصوصاً الأجيال الصاعدة التي ستحمل هذه القيم والرسائل للأجيال القادمة».

يعود حيّ رمضان هذا العام ليقدم الفعاليات التقليدية والتراثية التي لاقت إقبالاً كبيراً خلال الدورتين الماضيتين، مثل منصات التراث الإماراتي الأصيل في الوصل آفينيو، التي توفر للزوار تجربة تفاعلية مع التقاليد والمأكولات الإماراتية الشعبية المرغوبة من الجميع، حيث يستطيع الزوار شراء الفلوس، عملة حي رمضان، من «بنك يدّي»، والاستمتاع بالتسوق في «دكان يدّو» التراثي وغيره من متاجر الوصل آفينيو.