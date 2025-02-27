الامارات | «City of Life Continuum» إنتاج إماراتي يضع دبي في قلب صناعة السينما العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في لحظة غير مسبوقة لصناعة السينما في المنطقة، أعلنت «استوديوهات دبي»، بالتعاون مع المخرج والمنتج الإماراتي المبدع، علي مصطفى، إطلاق فيلم «City of Life Continuum»، الجزء الجديد من الفيلم الرائد «City of Life» الذي ترك بصمته العميقة في عام 2009، وقد انطلق التصوير في دبي، بتاريخ 17 فبراير، ليضع حجر الأساس لأحد أضخم المشاريع السينمائية التي شهدتها الإمارات والمنطقة بأسرها.

هذا الفيلم ليس مجرد تكملة، بل تطور سينمائي يجمع بين نخبة من ألمع النجوم من الإمارات، وهوليوود، وبوليوود، والعالم العربي، مقدماً قصة مشوقة تمزج بين العاطفة والإبهار البصري، من خلال رؤية سينمائية جديدة، وتقنيات تصوير متطورة، يهدف الفيلم إلى أسر قلوب المشاهدين، وإعادة تعريف معايير الإنتاج السينمائي في المنطقة.

وأكد المدير العام لـ«استوديوهات دبي» المدير التنفيذي للمحتوى الإعلامي لمؤسسة دبي للإعلام، سالم باليوحة المهيري، أهمية هذا المشروع قائلاً: «هذا الفيلم ليس مجرد إنتاج سينمائي، بل هو محطة فارقة في مسيرة دبي السينمائية، إنه شهادة على رؤية (استوديوهات دبي) في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والإنتاج السينمائي، الدعم الذي حصلنا عليه من الجهات الحكومية، بما في ذلك (مجلس دبي للإعلام)، و(مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية)، و(دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي)، و(هيئة الطرق والمواصلات)، و(شرطة دبي)، يعكس التزاماً راسخاً بتحقيق هذا الطموح، هذه لحظة فخر للإمارات بأسرها، ونحن هنا لنروي قصة تعكس روح دبي المتجددة أمام العالم».

وأضاف عن الفيلم أنه «علامة ثقافية فارقة، هذا المشروع ليس مجرد فيلم، بل حدث سينمائي تاريخي، سيضع دبي في صدارة الإنتاج العالمي، ونحن نعمل على صياغة إرث سينمائي عالمي، ونقدم عملاً سينمائياً يرتقي بمستوى الرواية البصرية إلى آفاق جديدة».

وأعرب علي مصطفى، المخرج المبدع وراء «City of Life» و«The Worthy»، عن حماسته قائلاً: «الفيلم تحقيق لحلم بدأ قبل أكثر من عقد، وهذا الفيلم لا يقتصر فقط على إبراز دبي، بل يسعى إلى جمع المواهب العالمية لخلق قصة ذات طابع عالمي تلامس مختلف الثقافات، ونحن نمزج بين أرقى التقنيات السينمائية وأحدث الابتكارات في تكنولوجيا صناعة الأفلام، من أساليب التصوير المتطورة إلى المؤثرات البصرية المبتكرة، لنقدم هذه القصة بطريقة استثنائية تأسر المشاهدين».

أبطال الفيلم: نور النبوي «مصر»، سعود الكعبي «الإمارات»، حبيب غلوم «الإمارات»، لين ين «الصين»، كايويدي أكينييمي «النمسا»، إيلودي غريس أوركين «بريطاني - أميركي».