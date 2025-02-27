الامارات | «الأرشيف» يطلق مشروعه التفاعلي «x71»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية مشروعه المجتمعي والتفاعلي «x71»، بحضور الشركاء الاستراتيجيين، في مؤتمر صحافي جرى تنظيمه بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع عام المجتمع، وينسجم مع رؤية الأرشيف والمكتبة الوطنية ورسالته في صون التراث الوثائقي، وإلهام مجتمعات المعرفة وإثرائها وتمكينها.

وقد تم تصميم مشروع «x71» بطريقة مبتكرة، تنسجم خطته مع محاور عام المجتمع، حيث يركز على تعزيز الروابط المجتمعية والاحتفاء بالتنوع الثقافي والمجتمعي، وتمكين الشباب واستثمار مواهبهم لتعزيز دورهم في المجتمع.

افتتح المؤتمر مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي، بكلمته التي أكد فيها أن مشروع «x71» يُعنى بثقافة الإمارات وتراثها.