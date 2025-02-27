الامارات | اعتزال أسطورة كرة السلة الأميركية ديانا توراسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أسطورة كرة السلة الأميركية، ديانا توراسي، اعتزالها عن 42 عاماً، بعد مسيرة امتدت أكثر من عقدين، أحرزت خلالها ست ذهبيات أولمبية.

منذ أولمبياد أثينا 2004، حصدت توراسي الميدالية الذهبية في مسابقة كرة السلة للسيدات في كل نسخة، وصولاً إلى ألعاب باريس، الصيف الماضي.

وأعلنت، أمس، اعتزالها، وقالت لمجلة «تايم»: «ذهنياً وجسدياً، وصلت إلى درجة الإشباع، ربما هذه أفضل طريقة يمكنني من خلالها شرح الأمر، أنا مشبعة وسعيدة».

بعد مسيرة مميزة على مستوى الجامعات، صُنّفت توراسي في المركز الأول في درافت اللاعبات الصاعدات عام 2004 إلى دوري «دبليو إن بي إيه»، ثم أصبحت أفضل مسجّلة في تاريخه بمجمل 10 آلاف و646 نقطة.

أحرزت لقب الدوري في أعوام 2007 و2009 و2014، واختيرت في تشكيلة «كل النجمات» في 20 موسماً، وحملت خلالها ألوان فريق فينيكس ميركوري، وكتبت رابطة دوري المحترفات: «شكراً ديانا لتغيير اللعبة إلى الأبد».