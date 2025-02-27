الامارات | مكة محمد صلاح «ضيفة شرف» مسلسل رمضاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على خطى والدها، ستشارك مكة محمد صلاح، ابنة نجم ليفربول، في مسلسل رمضاني ضيفة شرف، الشهر المقبل، في أولى خطواتها نحو النجومية.

وقال خالد الحلفاوي، مخرج مسلسل «كامل العدد 3»: «الجزء الثالث به نجوم جدد، مثل القدير حسين فهمي، ومجموعة كبيرة أخرى، مثل مريم الخشت، ويوسف عمر، وإنجي المقدم، كما سيشهد العمل ظهوراً خاصاً لمكة محمد صلاح»، من دون الكشف عن طبيعة هذا الظهور وتفاصيله. وُلدت (مكة) في لندن عام 2014، وعائلة صلاح من متابعي هذا المسلسل. وأضاف: «تمنيت وحلمت بمشاركة صلاح، لكن وجود (مكة) يسعدنا، وكنت متخوفاً من قدرتها على التمثيل، واللغة، لكنها فاجأتني بأنها ذكية جداً، وتتحدث لغة عربية جيدة».

وسيُعرض الجزء الثالث من المسلسل في رمضان، الشهر المقبل، وتقوم دينا الشربيني بدور ليلى، وهي امرأة تعمل في صناعة مستحضرات التجميل، وشريف سلامة، الذي يلعب دور زوجها أحمد، جراح التجميل.