القاهرة - سمر حسين - صحة

تساهم تطعيمات الأطفال في حماية صحتهم من الأمراض المعدية والمضاعفات الخطيرة، التي قد تصيبهم في مراحل حياتهم المختلفة، حيثُ تمثل حاجز وقائي ضد الأمراض التي قد تهدد حياة الأطفال، مثل الحصبة، الجدري المائي، والإنفلونزا الموسمية.

وبفضل التطعيمات الإضافية، يمكن تقليل خطر الإصابة بالفيروسات والبكتيريا التي قد تتسبب في أمراض مزمنة أو مضاعفات تؤثر على الجهاز المناعي، لذا من الضروري أن يلتزم الآباء بالجدول الزمني المحدد للتطعيمات، لضمان الوقاية الكاملة للأطفال والمجتمع بأسره.

التطعيمات عند الأطفال.. أهميتها وإزاي تحمي طفلك من الأمراض الخطيرة؟

تعتبر التطعيمات عند الأطفال عاملًا رئيسيًا في حمايتهم من الأمراض التي لم تشملها اللقاحات الأساسية، فهي توفر مناعة إضافية ضد أمراض مثل فيروس الروتا، الالتهاب الكبدي الوبائي، والمكورات الرئوية، وتساعد هذه اللقاحات في تقليل احتمالات الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية يمكن أن تسبب مضاعفات صحية خطيرة، كما أن الحصول على هذه التطعيمات يسهم في تعزيز المناعة الجماعية داخل المجتمع.

ما هي تطعيمات الأطفال الإضافية؟

في هذا السياق قال الدكتور علي عادل، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التطعيمات الإضافية تشمل مجموعة من اللقاحات التي تمنح الأطفال حماية واسعة ضد أمراض خطيرة، ومن أبرز هذه التطعيمات:

- تطعيم فيروس الروتا حيث يحمي من الإسهال الحاد الناتج عن العدوى الفيروسية.

- تطعيم المكورات الرئوية، يقي من الالتهابات الرئوية والتهابات الأذن الوسطى.

- تطعيم الجديري المائي، يقلل خطر المضاعفات.

- تطعيم الحمى الشوكية قد يحد من احتمالات الإصابة بعدوى السحايا الخطيرة.

- تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي «أ» يوفر حماية ضد هذا المرض الفيروسي الذي قد يؤثر على الكبد.

- تطعيم الإنفلونزا الموسمية يحمي الأطفال من الإنفلونزا الفيروسية ويقلل مضاعفاتها.

الفئات العمرية المستهدفة لتلقي التطعيمات الإضافية

يُوصي أخصائي طب الأطفال بإعطاء التطعيمات الإضافية للأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، كما تُعطَى بعض التطعيمات في مراحل عمرية متقدمة للحماية من أمراض معينة، حيث يجب على الآباء مراجعة جداول التطعيمات بانتظام والالتزام بالمواعيد الموصى بها من قبل الجهات الصحية.

كيف تحمي التطعيمات طفلك من الأمراض الخطيرة؟

- تعزيز المناعة ضد الفيروسات والبكتيريا الضارة.

- تقليل نسبة الإصابة بالمضاعفات الصحية الخطيرة.

- منع انتقال العدوى بين الأطفال في المدارس والحضانات.

- حماية المجتمع من انتشار الأوبئة من خلال المناعة الجماعية.

أكدت الدكتور علي عادل أخصائي طب الأطفال، أن التطعيمات الإضافية تُشكل دورًا مهمًا في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية بين الأطفال، وأضاف أن اللقاحات توفر حماية طويلة الأمد وتقلل من احتياج الأطفال للعلاج بالمضادات الحيوية، ما يسهم في الحد من مشكلة مقاومة المضادات الحيوية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أمجد الحداد، أخصائي المناعة، إلى أن الالتزام بجدول التطعيمات يساعد في تقليل حالات دخول الأطفال إلى المستشفيات نتيجة للإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، وشدد على أهمية نشر الوعي بين أولياء الأمور حول ضرورة متابعة مواعيد التطعيمات لضمان حماية الأطفال والمجتمع.

إذ تمثل التطعيمات الإضافية عند الأطفال خطوة ضرورية لحمايتهم من الأمراض الخطيرة وضمان صحتهم على المدى الطويل، كما يسهم الالتزام بالجدول الزمني للتطعيمات في توفير بيئة صحية للأطفال والمجتمع ككل.