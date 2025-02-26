ظهور فيروس كورونا مجددا في الصين بسبب الخفافيش.. تعرف على التفاصيل الكاملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الخوف تسيطر على العالم مؤخرًا، بعد الحديث عن ظهور سلالة HKU5-CoV-2 من فيروس كورونا الجديد، التي اكتشفها علماء في معهد ووهان للفيروسات في الصين، ومصدرها الخفافيش، والسلالة قادرة على دخول الخلايا البشرية والانتشار بنفس طريقة فيروس «كوفيد 19» الذي عانى منه العالم منذ 5 سنوات، وعلى الرغم من عدم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن، إلا أن الأمر أثار قلق العلماء.

ظهور فيروس كورونا مجددًا في الصين بسبب الخفافيش

وبحسب ما ذكره موقع «بلومبرج»، فإن سلالة HKU5-CoV-2، وفقًا للعلماء، جرى رصدها في عدد محدود من «خفافيش بيبيستريلوس» إذ تم أخذ عينات منها في مقاطعات «قوانغدونج وفوجيان وتشجيانج وآنهوي وقوانجشي» في الصين، وأظهرت النتائج أن السلالة تنتمي إلى فيروسات كورونا.

وكشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ «الوطن» إن مخاطر فيروس كورونا الجديد «HKU5-CoV-2»، تتمثل في عدم قدرة العلماء على عزله من البشر حتى الآن.

كيف ينتقل فيروس كورونا الجديد HKU5-CoV-2؟

وينتقل فيروس كورونا HKU5-CoV-2 للخلايا البشرية من خلال بروتين موجود على سطح العديد من الخلايا البشرية يسمى «ACE2»، وهي نفس طريقة الانتقال التي استخدمها «كوفيد 19»، إذ أظهرت التجارب المخبرية أن الفيروس قادر على إصابة مجموعة واسعة من الثدييات بسبب قدره انتقاله بين الأنواع المختلفة.

هل نحن على أعتاب جائحة جديدة؟

وأكد الدكتور مايكل أوسترهولم، خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، إن المناعة المكتسبة بعد جائحة كوفيد-19، قد تقلل من خطر حدوث جائحة جديدة، إذ ترتبط السلالة الجديدة بالمستقبلات البشرية بشكل أقل بكثير من «كوفيد 19»، ما يقلل من احتمالية تفشيها بين البشر، ولا تزال كيفية انتقالها من الحيوانات إلى البشر قيد الدراسة.

أعراض فيروس كورونا HKU5-CoV-2

وكشف الدكتور أمجد الحداد، أعراض سلالة HKU5-CoV-2، مؤكدًا أنها تشبه النسخة الأولى من كوفيد، على النحو التالي:

الحمى

السعال

التعب

فقدان حاسة الذوق أو الشم.

التهاب الحلق

الصداع

الأوجاع والآلام

الإسهال

ظهور طفح جلدي أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين

احمرار العينين أو التهابهما

الأعراض الخطيرة لـ فيروس كورونا

صعوبة التنفس أو ضيق النفس.

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة أو التشوش.

ألم الصدر.

طرق الوقاية من فيروس كورونا HKU5-CoV-2