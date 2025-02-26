نجوى كرم في يوم ميلادها.. استوحي منها صيحات جمالية أنيقة بروح شبابية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 10:19 صباحاً - مع كل إطلالة جديدة لها، تعتمد أيقونة الجمال والموضة النجمة نجوى كرم صيحات جمالية ساحرة بروح شبابية وعصرية منها جريء ومنها ناعم وجذاب، فهي تمكنت عبر السنوات من أن تصبح عنواناً للأناقة بكل تفاصيلها من أزياء راقية ولافتة إلى أساليب مكياج ساحرة وتسريحات شعر شبابية تلهم المرأة المواكبة للموضة.

يعتبر المكياج جزءاً لا يتجزأ من أسلوب نجوى كرم الفريد، حيث تمكنت من اختيار أساليب مكياج لافتة، تجمع بين الجرأة والرقي في آنٍ معاً. من المكياج الكلاسيكي الناعم، إلى السموكي القوي، ورسومات الكحل الجريئة وأحمر الشفاه المتناغم، حيث استطاعت أن تعكس أناقة تتماشى مع شخصيتها القوية، وأن تقدم إطلالات حُفرت في ذاكرة جمهورها.

كذلك تحرص نجوى كرم على اعتماد تسريحات شعر عصرية بأساليب متنوعة تناسب كل إطلالة، من تسريحات الشعر المرفوعة أو المنسدلة أو المموجة، التي تعزز من جمالها وتبرز جمال شعرها الطويل. هذا فضلاً عن مواكبتها لأبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر، التي تعكس شخصيتها القوية، وتمنحها مظهراً مختلفاً في كل إطلالة، سواء اختارت الألوان الداكنة التي تبرز جمالها الشرقي، أو الألوان الجريئة التي تضفي حيوية على إطلالتها، أو عبر مزج لونين مختلفين أو إضافة لمسات من الألوان الفاتحة والداكنة معاً، حيث نجحت في خلق توازن جمالي يضفي لمسة شبابية عصرية ومتميزة على مظهرها.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف يوم 26 فبراير من كل عام، نرصد لك صيحات جمالية من نجوى كرم بروح شبابية.

مكياج نيود مع تسريحة الشعر الويفي

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في آخر إطلالاتها الجمالية، وتحديداً مع استقبال عام 2025، تألقت نجوى كرم بإطلالة ذهبية لافتة نسقت معها مكياج نيود لامعاً ارتكز على ظلال العيون النيود بلمسات لامعة فوق جفن العين المتحرك بأسلوب مسحوب إلى الخارج مع الكحل الأسود المحدد لرسمة العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اعتمدت الفاونديشن الموحد والمناسب على لون بشرتها الحنطية مع البلاش البرونزي الناعم على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور الكراميل، كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف بالفرق الوسطي للغرة وصبغة الشعر الأشقر الهايلايت.

مكياج أحمر الشفاه الأحمر مع تسريحة الشعر المالس

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وبإطلالة ساحرة لها، اختارت نجوى كرم فستاناً باللونين الأسود والفضي مكشوف الكتفين نسقت معه مكياجاً كلاسيكياً أنيقاً وراقياً، طبقت فيه صيحة الأيلاينر المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي مع القليل من الظلال الباهتة فوق الجفن وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما جاء مكياج بشرتها لامعاً ومشرقاً مع البلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين، إلى جانب أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع الذي أعطاها طابعاً كلاسيكياً جذاباً، واعتمدت مع مكياجها هذا تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف بالفرق الجانبي للغرة ولون الشعر الأشقر.

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مكياج زهري ناعم مع تسريحة الشعر المموج

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وفي إحدى حلقات برنامج " arabs got talent " تألقت نجوى كرم بإطلالة الجينز العصرية التصميم، نسقت معها مكياجاً زهرياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الزهرية التي غمرت كامل جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر العريض المسحوب إلى خارج الجفن والكحل الأسود في قلب العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اعتمدت الفاونديشن المخملي والموحد مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الزهري المات المحدد بالكونتور الوردي، وجاءت تسريحة الشعر المموج بالفرق الوسطي للغرة لتكمل جمال وجاذبية إطلالتها الشبابية.

مكياج زهري بارز مع تسريحة الشعر الكيرلي

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وتألقت نجوى كرم في إحدى حفلاتها بفستان من الساتان الفوشيا تميز بنعومة تصميمه، نسقت معه مكياجاً زهرياً بارزاً ارتكز على الظلال الزهرية البراقة فوق جفن العين المتحرك وأدمجتها مع الظلال السموكي عند الطرف الخارجي للعين بأسلوب بارز ومسحوب جنباً إلى جنب مع خط الأيلاينر العريض المجنح، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اعتمدت مكياج البشرة المخملي والموحد مع البلاش الزهري اللامع على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوس، أما تسريحة شعرها كانت لافتة وشبابية بامتياز، حيث اعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي الكثيف والطويل بلون الصبغة البنية مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج ترابي ناعم مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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ومن أجمل إطلالاتها المثالية، تحديداً في حفل أقامته في دولة قطر على مسرح المياسة، تألقت تجوى كرم بإطلالة فضية براقة نسقت معها مكياجاً ترابياً ناعماً ارتكز على الظلال الترابية فوق جفن العين العلوي بأسلوب مسحوب إلى خارج الجفن مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش ومكياج البشرة المخملي اللامع جنباً إلى جنب مع البلاش الترابي اللامع على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه النيود الغلوس، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر نصف المرفوع بالفرق الوسطي للغرة.

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مكياج نيلي مع تسريحة الكعكة العشوائية

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وبإطلالة شبابية ساحرة، اعتمدت نجوى كرم صيحة المكياج النيلي المسحوب إلى خارج الجفن مع الظلال النيلية التي غمرت الجفن العلوي مع الأيلاينر المجنح والماسكرا الكثيفة على الرموش والكحل الأسود البارز في قلب العين، كذلك اختارت مكياج البشرة الناعم والمناسب للون بشرتها الحنطية مع البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري الناعم، كما اختارت تسريحة الكعكة العشوائية مع خصل الغرة المنسدلة على جانبي الوجه.

مكياج ذهبي مع تسريحة الشعر الكاريه الويفي

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ومن أجمل اختيارات نجوى كرم الجمالية تلك التي اعتمدتها في برنامج "the voice senior" حيث تألقت بإطلالة ذهبية لافتة نسقت معها مكياجاً ذهبياً ارتكز على الظلال الذهبية فوق جفن العين العلوي مع الكحل الأسود المحدد لرسمة العين بأسلوب بارز وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اختارت الفاونديشن البرونزي الناعم وأصقلته بالبلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه النيود الخفيف، واختارت تسريحة الشعر الويفي بقصة الشعر الكاريه القصير والفرق الجانبي للغرة.