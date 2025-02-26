علامات تشير للإصابة بمرض خطير  يهدد الجهاز التنفسي عند الأطفال.. تعرف عليها 

القاهرة - سمر حسين - صحة

التهاب الشعب الهوائية من أكثر أمراض الجهاز التنفسي انتشارًا، حيث يصيب الممرات الهوائية ويؤدي إلى احتقان وتضيق الشعب الهوائية نتيجة الالتهاب وزيادة إنتاج المخاط، وقد يكون المرض حادًا أو مزمنًا، ويحدث غالبًا بسبب العدوى الفيروسية أو التعرض للملوثات مثل دخان السجائر والمواد الكيميائي، وتختلف أعراضه بين السعال المستمر، وصعوبة التنفس، وألم الصدر، ما يؤثر على جودة الحياة اليومية، وعلى الرغم من أن الحالات البسيطة قد تتحسن تلقائيًا، إلا أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، التهاب الشعب الهوائية يهدد صحة الأطفال في الشتاء.

مرض خطير يهدد الجهاز التنفسي للأطفال.. تعرف عليه

وفي هذا السياق، قال الدكتور إسلام رشاد، استشاري الأمراض الصدرية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حالات التهاب الشعب الهوائية تزداد بين الأطفال مع دخول فصل الشتاء، مؤكدًا أن التقلبات الجوية والعدوى الفيروسية تعدان من أبرز الأسباب المؤدية إلى الإصابة، وأوضح أن الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة أو يتعرضون لدخان السجائر والملوثات البيئية يكونون أكثر عرضة للإصابة، مشددًا على أهمية التدخل المبكر لمنع تطور المرض إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.

أسباب التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال

أوضح الدكتور إسلام رشاد أن التهاب الشعب الهوائية يحدث نتيجة الإصابة بعدوى فيروسية تؤدي إلى التهاب بطانة الممرات الهوائية، مما يسبب زيادة في إنتاج المخاط وصعوبة في التنفس، وأكد أن الأطفال المصابين بنزلات البرد أو الذين يعانون من الربو والحساسية والتهاب الجيوب الأنفية معرضون أكثر للإصابة، كما أشار إلى أن استنشاق المواد الكيميائية ودخان التبغ السلبي يمكن أن يزيد من خطر التهاب الشعب الهوائية.

علامات تشير للإصابة بمرض خطير يهدد الجهاز التنفسي للأطفال.. تعرف عليها

أكد الدكتور رشاد أن أبرز أعراض التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال تشمل:

سعال مستمر، سواء كان جافًا أو مصحوبًا بمخاط

ارتفاع طفيف إلى شديد في درجة الحرارة

صعوبة في التنفس أو صوت صفير أثناء التنفس

احتقان الحلق وسيلان الأنف

الشعور بالإرهاق والتعب العام

وأشار إلى أن الأعراض قد تستمر من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدًا على أهمية متابعة تطور الحالة، خاصة إذا استمر السعال لفترة طويلة أو كان مصحوبًا بالدم.

متى يصبح التهاب الشعب الهوائية خطيرًا؟

شدد الدكتور إسلام رشاد على أن معظم حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد تتحسن تلقائيًا دون مضاعفات، لكن بعض الأطفال قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، خاصة إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو أو ضعف جهاز المناعة، وأضاف أن استمرار الحمى لأكثر من ثلاثة أيام أو صعوبة التنفس يستدعي مراجعة الطبيب فورًا.

طرق علاج التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال

أوضح الدكتور رشاد أن علاج التهاب الشعب الهوائية يعتمد على تخفيف الأعراض ودعم الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أن المضادات الحيوية لا تُستخدم إلا في الحالات التي يكون سببها عدوى بكتيرية، وشملت توصياته العلاجية:

تقديم السوائل الدافئة بكثرة للمساعدة في تخفيف المخاط

استخدام مرطبات الهواء أو جلسات البخار لتسهيل التنفس

تجنب التدخين أو تعريض الطفل لدخان السجائر

الراحة التامة والحرص على تهوية الغرفة بشكل جيد

وأكد أن أدوية السعال لا تُستخدم للأطفال دون استشارة الطبيب، حيث قد تكون غير مناسبة لحالتهم الصحية.

تحذيرات وزارة الصحة حول التهاب الشعب الهوائية

كشفت وزارة الصحة المصرية أن التهاب الشعب الهوائية يُعد من أكثر الأمراض انتشارًا بين الأطفال في فصل الشتاء، مشددة على أهمية الوقاية عبر الالتزام بالنظافة الشخصية والتطعيمات الموسمية، وأوصت الوزارة الأهل بمراقبة الأعراض والحرص على مراجعة الطبيب عند ظهور أي علامات تدل على تفاقم الحالة.

ويظل التهاب الشعب الهوائية مصدر قلق صحي للأطفال خلال فصل الشتاء، ويؤكد الأطباء على ضرورة الوقاية والعلاج المبكر للحد من مضاعفاته، وينصح الدكتور إسلام رشاد بضرورة الانتباه إلى الأعراض والتوجه للطبيب عند الحاجة، خاصة إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو زادت حدتها.