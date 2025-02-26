الامارات | «الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك السفارة الكويتية بمعرض صور تاريخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الاحتفالات التي أقامتها السفارة الكويتية بمناسبة الذكرى الـ64 للعيد الوطني، والذكرى الـ34 لعيد التحرير، وتمثّلت المشاركة في معرض للصور التاريخية التي توثّق عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية والتعاون المتين بين البلدين الشقيقين.

وبحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، قدّم الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى السفير الكويتي في الدولة، جمال محمد الغنيم، كتاب «زايد رحلة في صور» أحدث إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية، ويُعدّ هذا الكتاب موسوعة بصرية من الصور النادرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تجسّد إرثه العظيم، وقيمه النبيلة، وعطاءه وحبه لوطنه.

ووثقت الصور التي حَفِل بها معرض الأرشيف والمكتبة الوطنية المشارك في حفل السفارة الكويتية، الذي أُقيم في فندق «فيرمونت - باب البحر في أبوظبي»، بعض اللقاءات التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأمراء الكويت وقادتها، وقد كان لهذه اللقاءات أثرها الإيجابي والبنّاء في رسوخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومدّ جسور التعاون المشترك في مختلف المجالات.