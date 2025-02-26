الامارات | مريم الحمادي مديراً عاماً لـ «نماء للارتقاء بالمرأة».. وعلياء المسيبي مديراً لـ «القلب الكبير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، قراراً بشأن تعيين مريم محمد الحمادي مديراً عاماً لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، كما أفاد القرار بانضمام الحمادي عضواً للمجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير، وبهذا الصدد أصدرت سموّها، بصفتها رئيسة مؤسسة القلب الكبير، قراراً بشأن ترقية علياء عبيد المسيبي وتعيينها بمنصب مديرة مؤسسة القلب الكبير، وذلك اعتباراً من الأول من مارس 2025، ويأتي القراران ترجمةً لحرص سموّ الشيخة جواهر القاسمي على الاستثمار في الكفاءات النسائية، وتعزيز حضور القيادات المؤثرة في المجالات التنموية والإنسانية، استناداً إلى الخبرة الواسعة والإنجازات البارزة لكل من مريم الحمادي وعلياء عبيد المسيبي، باعتبارهما نموذجين قياديين يتمتعان برؤية استراتيجية، وقدرة على تحقيق أثر ملموس في مجالَي العمل الإنساني وتمكين المرأة.