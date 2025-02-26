الامارات | «الاتحاد للماء والكهرباء» تُكرّم 200 خريج في برنامج «الدبلوم المهني الوطني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء»، في مركز الذيد الثقافي، بكوادرها خريجي برنامج «الدبلوم المهني الوطني»، وكرّمت أفراد الفريق الحاصلين على مجموعة من الشهادات المهنية المرموقة، شملت المحلل المالي المُعتمد (CFA)، مدير المشاريع المعتمد (PMP)، مهني توريد ومشتريات معتمد (CIPS)، إلى جانب شهادة المجلس الوطني في الصحة والسلامة المهنية (NEBOSH)، يعكس هذا الحدث التزام الشركة بتأهيل وتمكين فريق عملها، ودفع جهودهم لبلوغ أعلى معايير الكفاءة والتميّز.

وتم خلال الحفل تكريم ما يزيد على 200 موظف وموظفة، ممن اجتازوا بنجاح متطلبات برنامج «الدبلوم المهني الوطني»، فضلاً عن 23 موظفاً من الحاصلين على الشهادات المهنية.