فئات ممنوعة من الخروج اليوم بسبب البرد القارس.. «خليكوا في البيت»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشهد البلاد موجة شديدة البرودة نتيجة العاصفة «آدم»، ما أدى إلى تزايد التحذيرات الطبية حول خطورة الخروج في هذه الأجواء القاسية، خاصةً للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية، ومع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، شددت وزارة الصحة على ضرورة تجنب خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة القصوى، مؤكدةً أن التعرض للبرد القارس قد يؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي، كما دعا الأطباء إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على صحة الفئات الأكثر ضعفًا في ظل الظروف الجوية الحالية.

الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية

- انخفاض درجات الحرارة وتأثيره على القلب

وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء الغمراوي، أخصائي القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، إن التعرض للبرد الشديد يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم ويزيد من فرص الإصابة بالجلطات القلبية، مضيفا أن الطقس البارد يحفز الجهاز العصبي السمبثاوي، ما يسبب زيادة في ضربات القلب ويشكل خطرًا على مرضى القلب وكبار السن.

- الجهاز التنفسي الأكثر تأثرًا بالبرد

ومن جانبه، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن الطقس البارد يعزز فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خاصةً بين مرضى حساسية الصدر والأنف، مشيرا إلى أن التعرض المفاجئ للهواء البارد قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض التنفسية، ما يستدعي ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والتدفئة الجيدة لتجنب أي مضاعفات.

- كبار السن والأطفال الأكثر تضررًا

وأوصت وزارة الصحة، بضرورة تجنب خروج كبار السن والأطفال خلال فترات انخفاض درجات الحرارة، حيث تُعد مناعتهم أقل قدرة على مقاومة التقلبات الجوية القاسية، وشددت الوزارة على أهمية التدفئة الجيدة، وتناول المشروبات الساخنة، وارتداء الملابس المناسبة لحمايتهم من المضاعفات الصحية التي قد تترتب على التعرض للبرد الشديد.

- مرضى الجهاز التنفسي والقلب في خطر

وأكد الدكتور إسلام رشاد، استشاري الأمراض الصدرية، أن مرضى الجهاز التنفسي والقلب يجب أن يتجنبوا التعرض المباشر للهواء البارد، إذ يؤدي ذلك إلى ضيق التنفس وزيادة فرص الإصابة بالمضاعفات الصحية، مشيرا إلى أن التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة قد تؤدي إلى نوبات ربو حادة أو تفاقم حالات التهاب الشعب الهوائية؛ لذا يُفضل البقاء في الأماكن الدافئة قدر الإمكان.

نصائح ضرورية لتجنب المشكلات الصحية خلال الشتاء

- التدفئة الجيدة وارتداء الملابس المناسبة

يوصي الأطباء بارتداء طبقات متعددة من الملابس بدلًا من قطعة واحدة ثقيلة، إذ تساعد هذه الطريقة في الحفاظ على حرارة الجسم بشكل أفضل، كما يُنصح بتغطية الرأس، الرقبة، والأذنين لأنها من أكثر المناطق التي تفقد الحرارة بسرعة.

- شرب السوائل الدافئة لتعزيز المناعة

وأكد الأطباء، أهمية شرب كميات كافية من الماء حتى وإن لم يشعر الشخص بالعطش للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف، كما يُفضل تناول المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل، الشاي الأخضر، والنعناع، والابتعاد عن المشروبات الغازية أو تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين؛ لما لها من تأثير سلبي على صحة القلب والأوعية الدموية.

- تجنب التدفئة الزائدة

على الرغم من أهمية التدفئة، حذر الأطباء من الإفراط فيها، خاصة باستخدام المدافئ الكهربائية أو الغازية داخل الأماكن المغلقة؛ إذ تؤدي إلى استنشاق كميات غير آمنة من ثاني أكسيد الكربون، ما قد يسبب اختناقًا أو مشاكل تنفسية.

وبالتزامن مع التحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة، يُنصح بتجنب الخروج في الأجواء شديدة البرودة إلا للضرورة القصوى، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.

موعد انتهاء الموجة الباردة

ويشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت بدء تحسن الأحوال الجوية غدا؛ إذ نشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.