الامارات | "هومز آر أس" تحتفي بدفء التواصل الأُسري مع تشكيلة "رمضان من قلب المنزل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت "هومز آر أس"، العلامة التجارية الرائدة في عالم الأثاث والديكور المنزليّ في المنطقة، عن تشكيلتها الرمضانية التي يترقبها الجميع، والمميّزة بقطعها المبتكرة والعملية التي تنشر أجواء الدفء والأناقة في كل منزل، وتحتفي بروح رمضان الكريم. تم تصميم تشكيلة "رمضان من قلب المنزل" بطريقةٍ مبتكرة كفيلة بتحويل كل زاويةٍ في منزلكم إلى مساحةٍ تنبض بدفء اللقاءات الأسرية وتنشر روح التواصل المجتمعي والتأمل في أبعاد الشهر الفضيل، كونها مستوحاةً من جوهره.

خلال شهر رمضان الكريم، تتحوّل كل ساعةٍ نمضيها في المنزل إلى فرصةٍ مثالية لعيش أوقاتٍ لا تُنسى، سواء خلال جلسات الإفطار النابضة بالحيوية، أم ساعات السحور والأمسيات التي يسودها التأمل في جوهر الشهر الفضيل. من هذا المنطلق، تقدّم "هومز آر أس" مجموعةً من قطع الأثاث والديكور وأدوات المطبخ المصمّمة بدقّة للارتقاء بالتجارب الرمضانية، وتحويل كل جلسة إفطار وسحور إلى لقاءٍ مميّز يعبق بدفء التواصل والراحة.

تمزج هذه التشكيلة الجديدة بكل سلاسةٍ بين روعة التصاميم المعاصرة واللمسات التقليدية الخالدة، وتشمل مجموعاتٍ أنيقة من أدوات الطعام المثالية لوجبات الإفطار، مع مقاعد مريحة لجلسات السحور التي تجمع أفراد العائلات والأصدقاء حتى وقتٍ متأخر من الليل، وسط قطع ديكور حديثة تضفي المزيد من الدفء والجاذبية على الأجواء. وتحضر أدوات المطبخ المصمّمة بإتقان لتجعل من تحضير الوجبات والمشاركة في تناولها مع أفراد العائلة والمقربين والأصدقاء تجربةً ممتعة لا مثيل لها.

كما تتميّز هذه التشكيلة بمجموعةٍ مذهلة من الفوانيس وأدوات الإنارة المزخرفة، إلى جانب اللوحات الجدارية ذات الأشكال الرائعة، وقطع الديكور الأنيقة، والأواني الزجاجية الفاخرة، واللمسات المتقنة المصمّمة لإضفاء روح رمضان على كل غرفةٍ في المنزل. جرى اختيار كل قطعة في هذه التشكيلة بدقّةٍ وعناية، لنشر أجواءٍ رائعة تنبض بالألفة والمشاعر الاحتفالية على مدار أيام الشهر الكريم.

مع التزامها الثابت بالجودة والتصاميم المتقنة والمبتكرة، تواصل "هومز آر أس" تكريس موقعها كوجهةٍ مفضلة لدى جميع الراغبين في تحويل منزلهم إلى واحةٍ مريحة تنبض بقيم التواصل المجتمعي والأصالة خلال شهر رمضان الكريم، وعلى مدار العام.

تشكيلة "رمضان من قلب المنزل" الجديدة متوفرة حالياً لدى جميع متاجر "هومز آر أس" وعلى الموقع الإلكتروني: https://view.publitas.com/homes-r-us/hru-digital-catalogue_final-output/page/1، وتنتظركم لاستكشاف تفاصيلها التي تحتفي جوهر رمضان الكريم، وتنشر أجواءه في كل منزل.