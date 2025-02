تألقي في رمضان 2025 بمجموعة عطور نسائية أساسية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:53 صباحاً - في شهر رمضان المبارك، يحتفل الجميع بالأوقات الخاصة واللحظات التي تجمع العائلة والأحبة. ولأن الجمال لا يقتصر فقط على المظهر، بل يشمل أيضاً الأحاسيس والروائح التي تملأ الأجواء، نقدم لكِ هذه المجموعة الجمالية الخاصة التي تضم أروع العطور النسائية الأساسية التي تتناسب مع روح هذا الشهر الفضيل.

تتميز هذه المجموعة بتشكيلة من العطور الفاخرة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، لتلائم كل لحظة من لحظات رمضان. سواء كنتِ تبحثين عن عبير مميز للأوقات المسائية، أو عن رائحة هادئة ومنعشة خلال أيام الصيام، فإن هذه العطور ستمنحكِ إحساسًا بالانتعاش والثقة، مما يعكس تميزك وجمالك في كل لحظة.

استمتعي بتجربة عطرية فاخرة من خلال مجموعة من العطور التي تواكب أجواء رمضان، وتضفي لمسة من الفخامة والرقي على كل مناسبة، لتصبح هذه العطور جزءاً من ذكرياتك الخاصة في هذا الشهر المبارك.

مجموعة Insolence Eau de Parfum & Noir G Ramadan Set من غيرلان Guerlain

مجموعة Insolence Eau de Parfum & Noir G Ramadan Set من غيرلان Guerlain

يتميز هذا الطقم المحدود الإصدار بتصميم فاخر باللون العنابي اللامع، ليجسد الروعة في كل تفاصيله. عطر Insolence Eau de Parfum من غيرلان هو عطر زهري وفاكهي، يحتوي على مزيج من مكونات الفواكه الحمراء مع لحن البنفسج الأنثوي وزهر البرتقال، إلى جانب سوسن ناعم وفاخر. يكشف هذا المزيج عن تناغم غني. وماسكرا تمنحك لمسة نهائية مكثفة وزاهية، لتجعل رموشك تتألق مثل أجنحة الفراشات. بفضل فرشاتها المنحنية التي تحتضن شكل الرموش بكل دقة، تمنحك هذه الماسكرا حجماً استثنائياً وتجعلك تتمتعين بكثافة غير عادية، مع ثبات يدوم لمدة 24 ساعة.

قد يهمك أيضاً تجربة واحد من العطور الخشبية النسائية: بداية جديدة لعامك مع روائح تنبض بالأناقة

مجموعة Good Girl Blush Elixir Set من كارولينا هيريرا Carolina Herrera

مجموعة Good Girl Blush Elixir Set من كارولينا هيريرا Carolina Herrera

Good Girl Blush Elixir هو إصدار جديد ومميز من Good Girl Blush بتصميم أنيق يجذب الأنظار من أول لحظة. هذا العطر من كارولينا هيريرا يأتي بمزيج رائع من النفحات الخشبية الغامضة والزهور الجذابة، مما يضفي عليه طابعاً عصرياً ومفعماً بالغموض في آن واحد.

يتميز العطر بتركيبة فاخرة تجمع بين عبير الورد الساحر والفانيليا الغنية التي تضفي لمسة من الدفء والجاذبية، مع إضافة مميزة من الباتشولي المدخن واللامع الذي يعزز من عمق العطر ويمنحه طابعاً لا يُنسى. هذا المزيج الفريد والمبتكر يتناغم ليخلق تجربة حسية متألقة، حيث يصبح العطر أكثر من مجرد رائحة، بل هو بيان عن قوة الرفاهية.

Good Girl Blush Elixir ليس فقط عطراً، بل هو تجسيد للمرأة التي تحتفل بتفردها، التي تنبعث منها الثقة.

مجموعة For Her Eau De Parfum Gift Set من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez

مجموعة عطر For Her Eau De Parfum Giftset من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez

عطر For Her Eau de Parfum من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez هو العطر الأكثر كثافة وجاذبية للنساء. احتفلي بأنوثة جديدة تجمع بين القوة والنعومة مع هذا العطر الشيبر-زهري الفاتن الذي يكشف عن الجمال الداخلي.

قلب عطر For Her المميز من المسك هو الروح المتألقة لهذا العطر، حيث يكشف عن أكثر جوانبه تطوراً وجاذبية من خلال مزيج من النفحات الزهرية الوردية. لمسات من الورد الثمين ولمسة فواحة من لب الخوخ تضيف إحساساً مخملياً، بينما يضيف حجاب من نفحات العنبر الناعمة والباتشولي غموضاً وعمقاً للتركيبة. عطر For Her Eau de Parfum هو عطر يحيط بك، ويوقظ شعوراً بالتناغم على البشرة، حيث يندمج مع الجسم وكأنه واحد.

مجموعة Million Gold For Her Set من ربان Rabanne

مجموعة Million Gold For Her Set من ربان Rabanne

تحتفل رابان بالنساء اللواتي يحكمن العالم كالملكات بالذهب. هذه المجموعة تحتوي على عطر Million Gold For Her Eau De Parfum من ربان، مع لوشن الجسم 100 مل وعطر Million Gold For Her Miniature في مجموعة معدنية مبتكرة مستوحاة من تصميمات ربان للأزياء. يعكس Million Gold for Her الطاقة الفائقة التي تجعلك تشعرين بالسعادة في عالم من الذهب، مزيج من الزهور البيضاء الأنثوية المتجددة، والورد اللامع، والمسك المعدني الجذاب.

يمكن أن تتعرفي أيضاً إلى عطور فاخرة لا تستغنين عنها هذا الموسم لإضفاء لمسة من التميز على إطلالاتك

مجموعة Idole L’eau De Parfum أول عطر زهري منعش من لانكوم Lancôme

مجموعة Idole L’eau De Parfum هو أول عطر زهري منعش من لانكوم Lancôme

انغمسي في عبير Idole L’eau De Parfum من لانكوم الذي لا يُقاوم حيث يتفتح في البداية مزيج لامع من الياسمين المطلق ليضفي لمسة أنثوية منعشة. وفي قلب العطر، تتفتح وردة Idole المميزة، التي تم جمعها بعناية فائقة وتركيبها بإتقان؛ لتمنحك لمسة ناعمة تنبض بثقة امرأة، وأخيراً تنتهي النفحات بلمسة ناعمة من المسك الأبيض النقي، لتذوب بلطف في القاعدة، مكونة عطرًا أنيقًا وحديثًا فريدًا وقويًا مثل المرأة التي تتزين به.