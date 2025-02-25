طفلك عنده صعوبة في التنفس؟.. 4 علامات خطيرة لازم تاخدي بالك منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

غالبًا ما يعاني الأطفال من نزلات البرد والسعال، وهي مشكلات شائعة يمكن التعامل معها في المنزل، لكن عندما تظهر علامات صعوبة في التنفس، يجب على الأهل الانتباه جيدًا، فقد تكون ناتجة عن التهابات فيروسية أو بكتيرية، أو أمراض مزمنة مثل الربو، أو حتى حساسية تجاه بعض المهيجات، لذا من المهم التعرف على الأعراض الخطيرة التي تستوجب مراجعة الطبيب فورًا، بحسب «مايو كلينك».

طفلك عنده صعوبة في التنفس؟.. اعرفي الأسباب

- العدوى الفيروسية والبكتيرية، يمكن أن تسبب نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي العلوي ضيق التنفس، والالتهابات البكتيرية مثل الالتهاب الرئوي، قد تزيد من صعوبة التنفس.

- الربو والحساسية، من الأسباب الشائعة لضيق التنفس عند الأطفال، خاصة أثناء الليل أو بعد ممارسة الرياضة، فقد تسبب الحساسية استجابة تنفسية تؤدي إلى ضيق في مجرى الهواء.

- المؤثرات البيئية، فاستنشاق دخان السجائر أو الملوثات الهوائية يمكن أن يسبب مشكلات تنفسية خطيرة، وانسداد مجرى الهواء يأتي نتيجة ابتلاع أجسام غريبة.

طفلك عنده صعوبة في التنفس؟.. 4 علامات خطر لازم تاخدي بالك منها

أشارت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى ضرورة الانتباه إلى بعض العلامات التي قد تدل على صعوبة التنفس عند الأطفال، والتي تستدعي التدخل الطبي الفوري، ومن أبرزها:

- التنفس السريع والمجهد فإذا لاحظتِ أن طفلك يأخذ أنفاسًا سريعة أو يبذل جهدًا كبيرًا أثناء التنفس، فقد يكون ذلك علامة على نقص الأكسجين.

- اتساع فتحات الأنف عند التنفس، عندما تتسع فتحات أنف الطفل بشكل ملحوظ أثناء التنفس، فهذا يشير إلى أنه يبذل مجهودًا كبيرًا للحصول على الهواء.

- زرقة الجلد أو الشفتين، فإذا تحول لون الجلد أو الشفتين إلى الأزرق يعني أن الطفل لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين، ما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

- الشخير أو الأزيز أثناء التنفس، فإذا صدر صوت صفير أو شخير من الطفل أثناء الزفير، فقد يكون ذلك دلالة على انسداد مجرى الهواء.

وشددت «الصحة»، على أهمية التوجه إلى أقرب منشأة طبية في حال ظهور أي من هذه العلامات، لضمان التدخل السريع والحفاظ على صحة الطفل.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أن ضيق التنفس قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بأمراض خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي الذي يعد من الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال عالميًا.

يقول الدكتور علي عادل، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لـ«الوطن» إن وجود صوت شخير أثناء التنفس، مصحوبًا بانقباض عضلات الصدر، يستدعي نقل الطفل إلى الطوارئ فورًا، حيث قد يكون بحاجة إلى جلسات استنشاق البخار لتوسيع مجرى الهواء.

طرق التعامل مع ضيق التنفس عند الأطفال

وأوصي أخصائي طب الأطفال، ببعض النصائح التي يمكن التعامل بها مع ضيق التنفس عند الطفل أبرزها:

1- توفير بيئة نظيفة وخالية من مسببات الحساسية.

2- تجنب تعرض الطفل لدخان السجائر أو الأبخرة الملوثة.

3- استخدام جلسات البخار في المنزل إذا أوصى بها الطبيب.

4- الحرص على استشارة الطبيب فور ملاحظة أي أعراض خطيرة.