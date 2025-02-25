القاهرة - سمر حسين - صحة

إزاي تساعدي أولادك على النجاح في المدرسة؟.. إليك نصائح لتحسين التحصيل الدراسي، إذ تسعى كل أسرة لضمان تفوق الأبناء في المدرسة، ولكن النجاح الأكاديمي لا يتحقق فقط بالمواظبة على الدراسة، بل يتطلب أيضًا بيئة محفزة وأساليب تعليمية صحيحة، وإعداد مكان مناسب للمذاكرة، أو تحديد جدول دراسي متوازن، وتشجيع الطفل بطرق إيجابية، من خلال تحفيز الطفل بأساليب مبتكرة وعوامل تساعد على تحسين تحصيله الدراسي.

إزاي تساعدي أولادك على النجاح في المدرسة؟.. نصائح لتحسين التحصيل الدراسي

وتوصي منظمة اليونيسيف بتوفير بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة لبناء مستقبل مشرق للأطفال، ومن هذا المنطلق، قدمت بعض النصائح العملية التي تساعد في تعزيز التفوق الدراسي لدى الطفل أبرزها:

- تهيئة بيئة دراسية مناسبة هادئة بعيدًا عن المشتتات مثل التلفاز والهواتف المحمولة، وتأكدي من أن الغرفة جيدة الإضاءة لتوفير جو ملائم للدراسة.

- تنظيم الوقت بذكاء، عن طريق وضع جدول دراسي مميز، يتناسب مع قدرات الطفل، مع توزيع مناسب لفترات المذاكرة والراحة، واستخدام أساليب متنوعة لإدارة الوقت مثل تقسيم المهام وتحديد أولويات الدراسة.

- تحفيز الطفل على التعلم باستخدام كلمات إيجابية عند تحقيق أي إنجاز دراسي، وتقديم مكافآت بسيطة له كالألعاب التعليمية أو الأنشطة الترفيهية لتحفيزه على الاستمرار.

- التواصل مع المدرسة والمتابعة الدورية، مع الحرص على حضور اجتماعات أولياء الأمور للتعرف على مستوى طفلك الدراسي، وتواصلي مع معلميه بانتظام لمناقشة نقاط القوة والضعف والعمل على تحسينها.

- العناية بالتغذية والنوم، حيثُ إن تقديم وجبات صحية لطفلك غنية بالعناصر الغذائية تدعم التركيز والذاكرة، مع الحرص على تنظيم مواعيد النوم بحيث يحصل الطفل على قسط كافٍ من الراحة لتعزيز قدراته الذهنية.

نصائح لتحسين التحصيل الدراسي

وأوضحت منظمة اليونيسيف أن التحصيل الدراسي يبدأ منذ مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن تهيئة بيئة تعليمية محفزة وتعزيز الثقة بالنفس لدى الطفل يُشكلان دورًا كبيرًا في نجاحه الأكاديمي، كما أكدت الدراسات الحديثة أن التفاعل الإيجابي بين الوالدين والطفل له تأثير مباشر على مستوى التحصيل الدراسي وقدرته على التركيز واستيعاب المعلومات.

ويتطلب تحقيق النجاح الدراسي تكاتف جهود الأسرة والمدرسة معًا، وتهيئة بيئة مناسبة، وتنظيم وقت الدراسة بذكاء، وتشجيع الطفل بطرق محفزة.

واحرصي دائمًا على تقديم الدعم لطفلك، والاستماع إليه، وتعزيز ثقته بنفسه ليتمكن من تحقيق أهدافه الأكاديمية بثقة وتفوق.