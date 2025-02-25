أخصائية تغذية علاجية تحذر من تفريزات رمضان.. خطر على الصحة في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة تخزين الأطعمة والعصائر في الديب فريزر لفترات طويلة، وهو ما تطلق عليه ربات المنازل «تفريزات رمضان»، ما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على الجودة والقيمة الغذائية، خاصة وأن التخزين غير الصحيح قد يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية، وتغير الطعم والقوام، بالإضافة إلى احتمالية نمو البكتيريا بعد الإذابة.

أضرار تخزين الأطعمة والعصائر في الديب فريزر لفترات طويلة

وتقبل ربات البيوت على تخزين تخزين الأطعمة والعصائر لفترات طويلة في الديب فريزر، خاصة مع انتشار التريندات التي تروج لفكرة التفريز كحل عملي لتوفير الوقت والجهد، إلا أن هذا السلوك قد يحمل في طياته أضرارًا صحية عديدة، حيث يؤثر على جودة الطعام وقيمته الغذائية، كما قد يسبب تغيرًا في الطعم والقوام.

وفي هذا السياق، قالت دكتور هاجر عبدالدايم، أخصائية التغذية العلاجية، لـ«الوطن» أن هناك مخاطر محتملة لتخزين الأطعمة بشكل غير صحيح، وقدمت نصائح مهمة لتجنب هذه الأضرار والحفاظ على صحة المستهلكين.

فقدان القيمة الغذائية وتأثيره على الصحة

تحذر دكتور هاجر عبدالدايم من أن تخزين الأطعمة والعصائر في الديب فريزر لفترات طويلة يؤدي إلى فقدان بعض الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وتقول أن بعض الفيتامينات، مثل فيتامين C وفيتامين B، تتأثر سلبًا بالتجميد المطول، ما يقلل من قيمتها الغذائية، كما أن الخضروات والفواكه تفقد جزءًا من عناصرها الغذائية مع مرور الوقت، خاصة إذا لم يتم تخزينها بالطريقة الصحيحة.

تغير في الطعم والقوام

توضح دكتور هاجر، أن بعض الأطعمة قد يتأثر قوامها بعد التجميد، ما يؤدي إلى فقدان جودتها، وتضيف أن الأطعمة المطبوخة مثل البطاطس والمكرونة قد تصبح طرية وغير مستساغة بعد التفريز، أما اللحوم والأسماك، فقد تتعرض لظاهرة «حرق الفريزر»، ما يؤدي إلى جفافها وفقدان نكهتها الطبيعية.

نمو البكتيريا والفطريات بعد الإذابة

تحذر دكتور هاجر من خطورة إعادة تجميد الأطعمة بعد إذابتها، موضحة أن هذا قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا والفطريات بسرعة، وقالت إنه عند إذابة الطعام المجمد، تبدأ البكتيريا في النمو بمعدل أسرع، ما قد يزيد من خطر التسمم الغذائي، لذلك، من الضروري استهلاك الأطعمة مباشرة بعد إذابتها وعدم إعادة تجميدها مرة أخرى.

تغير نكهة العصائر بعد التجميد

لفتت الدكتورة هاجر، إلى أن العصائر المخزنة في الديب فريزر لفترات طويلة قد تفقد نكهتها الأصلية بسبب تحلل بعض مكوناتها الطبيعية، وتوضح أن العصائر التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل عصير البرتقال والليمون، قد تتعرض لتغيرات في الطعم بعد التجميد، حيث يحدث انفصال بين المكونات الطبيعية، ما يؤدي إلى فقدان النكهة أو زيادة الحموضة.

نصائح لتخزين الأطعمة والعصائر بشكل آمن

وللحد من أضرار التخزين، تقدم دكتور هاجر عبدالدايم، عدة نصائح مهمة للحفاظ على جودة الأطعمة المجمدة، منها:

- استخدام عبوات مخصصة للتجميد، إذ تساعد الأكياس والعلب الخاصة بالفريزر في تقليل فرص تعرض الأطعمة لحرق الفريزر أو امتصاص الروائح.

- عدم إعادة تجميد الأطعمة بعد إذابتها، يحد من مخاطر نمو البكتيريا ويحافظ على سلامة الطعام.

- وضع تواريخ على العبوات، حيثُ يساعد تحديد تواريخ التخزين في استهلاك الأطعمة قبل انتهاء فترة صلاحيتها، ما يقلل من فقدان جودتها.

- تقليل فترة تخزين العصائر، إذ يفضل استهلاك العصائر خلال 2-3 أشهر بعد التجميد للحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية.

وعلى الرغم من الفوائد التي يوفرها الديب فريزر في تسهيل تخزين الأطعمة والعصائر، فإن الاستخدام الخاطئ قد يؤدي إلى فقدان القيمة الغذائية وتغير الطعم والقوام، فضلاً عن زيادة مخاطر التلوث البكتيري.