الامارات | «دبي للألعاب الرقمية».. الحدث الأضخم من نوعه ينطلق 25 أبريل المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن موعد انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، الذي سيُقام من 25 أبريل إلى 11 مايو المقبل.

وتنطلق الدورة الجديدة من الحدث، الذي يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية في مجال الرياضات الرقمية، بأجندة حافلة بالفعاليات والعروض والمسابقات، إضافة إلى منتديات متخصصة في الصناعة، ليرسخ المهرجان مكانته بين أكبر وأهم الفعاليات المتخصصة في الألعاب والرياضات الرقمية على مستوى المنطقة، وذلك بما تتضمنه من تجارب حصرية، وبطولات مميزة للرياضات الرقمية، وفعاليات ترفيهية عائلية تناسب مختلف الفئات والأعمار.

وسيتضمن المهرجان لقاءات حصرية مع أشهر النجوم، والإعلان عن إصدارات الألعاب الجديدة التي لم يتم الكشف عنها بعد، والعروض العالمية الجديدة، كما سيشهد المهرجان إقامة معرض GameExpo، وقمة GameExpo، وبطولة دبي للأزياء التنكرية، ومنافسات Play Beyond، إضافة إلى البطولات في مختلف أنحاء المدينة، والتحديات التعليمية، والتجارب التفاعلية التي تتيح للحضور التفاعل مع عالم الألعاب والتعلم.

وتهدف هذه الدورة من المهرجان إلى تعزيز مسيرته كأكبر تجمع للألعاب في دبي، ومواصلة النجاحات التي حققها خلال دورته السابقة، حيث استقطب معرض GameExpo، أكثر من 28 ألف زائر، كما تم توزيع جوائز لعدد 16 بطولة إقليمية شهدت مشاركة أكثر من 3.6 ملايين لاعب، وأسهم البرنامج التعليمي للمهرجان في تحفيز الإبداع والابتكار لدى أكثر من 6000 طالب من 230 مدرسة وجامعة، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات المجانية ضمت محاضرات توجيهية حول المسارات المهنية، وورش عمل لتنمية المهارات، إضافةً إلى ذلك جمع المهرجان 2000 متخصص في صناعة الألعاب.

ويمثل مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية حدثاً محورياً في مسيرة دبي، لتعزيز نمو قطاع الألعاب على الساحة العالمية، كما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، عبر تمكين القطاعات الجديدة التي باتت تمثل صناعات ذات معدلات نمو قوية وواعدة ومنها قطاع الألعاب الرقمية، ودعم الابتكار الرقمي، إلى جانب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر رعاية المواهب الصاعدة في مجال الألعاب، وتعزيز المسارات المهنية في الرياضات الرقمية، ما يسهم في دفع عجلة نمو القطاع في دولة الإمارات.

ويعود معرض GameExpo، أضخم حدث للألعاب التفاعلية في المنطقة، إلى مركز دبي التجاري العالمي في قاعتي زعبيل (2) و(3)، من التاسع إلى 11 مايو المقبل، بثماني مناطق ألعاب مميزة، ليقدم تجربة استثنائية لكل عشاق الألعاب سواء من خلال البطولات التنافسية في الرياضات الرقمية، أو الألعاب العائلية، أو استعادة أجواء ألعاب الأركيد الكلاسيكية، أو تحديات الطاولة، أو تجارب الواقع الافتراضي، أو التحديات التي تختبر المهارات في العالم الواقعي، كما ستحتضن الفعالية مناطق رئيسة، مثل الساحة الرئيسة، ومنطقة الألعاب، ومنطقة العائلة من بنك الإمارات دبي الوطني، ومنطقة الألعاب الكلاسيكية، ومنطقة الطعام والشراب من «طلبات»، إضافة إلى إطلاق منطقتين جديدتين، هما ذا كويست: «ذا نيو آي آر إل زون»، ومنطقة «جاست دانس زون»، حيث تقدم كل منها تجربة تفاعلية مميزة عبر البطولات التنافسية، والعروض الترفيهية، والألعاب المناسبة للعائلات.

بطولة دبي للأزياء التنكرية

في 10 مايو المقبل، تسلط بطولة دبي للأزياء التنكرية، في قاعتي زعبيل (2) و(3) بمركز دبي التجاري العالمي، الضوء على عالم الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والأفلام والقصص المصورة، وتمكّن المبدعين من عرض فنونهم وابتكاراتهم والفوز بجوائز نقدية، وستبدأ فعاليات البطولة بالعرض الافتتاحي للتنكر، حيث يدعو الفنانين الموهوبين إلى إحياء الشخصيات الشهيرة من خلال تحولات مذهلة، كما سيكون مسار التنكر اليومي مفتوحاً للجميع لعرض أزيائهم وإبداعهم على المسرح، متنافسين على جوائز قيمة، وأخيراً ستشهد المنافسة على لقب بطولة دبي للأزياء التنكرية مواجهة بين أفضل الشخصيات، سعياً للفوز.

المواهب الشابة

يتيح البرنامج التعليمي للمهرجان لطلاب المدارس والمُعلمين فرصة المشاركة في عالم الألعاب والرياضات الرقمية، مع مبادرة مبتكرة تهدف إلى تعليم وتمكين المواهب الشابة، إضافة إلى تقديم جوائز نوعية عبر مختلف البطولات والتحديات.

• مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يمثل حدثاً محورياً في مسيرة دبي، لتعزيز نمو قطاع الألعاب على الساحة العالمية.