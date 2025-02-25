الامارات | «كونكلاف» يفوز بجائزة نقابة ممثلي الشاشة الأميركية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم «كونكلاف» بجائزة أفضل فيلم في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الأميركية «ساج»، ويأتي فوز الفيلم، الذي يدور حول الانتخاب الافتراضي لبابا جديد للفاتيكان، في الوقت الذي تصلي الكنيسة الكاثوليكية من أجل صحة البابا فرنسيس، الذي لاتزال حالته حرجة بعدما أُصيب بالتهاب رئوي.

وأعربت بطلة الفيلم، إيزابيلا روسيليني، في بداية الحفل عن خالص تمنيات فريق عمل الفيلم للبابا فرنسيس بالشفاء، وفاز الممثل تيموثي شالاميت (29 عاماً) بجائزة أفضل ممثل رئيس عن دوره في فيلم «ايه كومبليت ان نون»، ما يعزز فرص فوزه بأول جائزة أوسكار.

وفازت الممثلة ديمي مور بجائزة أفضل ممثلة رئيسة عن دورها في فيلم «ذا سابستانس»، وحاز الممثلان زوي سالدانيا وكيران كولكين جائزة أفضل ممثلة مساعدة، وممثل مساعد.

وفازت الممثلة جين فوندا (87 عاماً) بجائزة تكريماً لمسيرتها الفنية، حيث تحدثت بصورة غير مباشرة بشأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.