الامارات | «قلب الشارقة» تُودّع أيامها التراثية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّعت إمارة الشارقة الدورة الـ22 من «أيام الشارقة التراثية»، التي أُقيمت تحت شعار «جذور»، بعد 11 يوماً متواصلة من الفعاليات الفنية الثقافية التراثية المتنوعة، التي زارها 388 ألفاً و851 زائراً، شاهدوا خلالها أكثر من 12 ألف فعالية أُقيمت بسبع مدن في الإمارة.

وتم خلال الحفل الختامي، الذي أُقيم على مسرح ساحة القصبة بمنطقة قلب الشارقة، عرض فيلم تعريفي توثيقي، إضافة إلى عرض أوبريت سمفونية «النخلة»، ومجموعة متنوعة من الفقرات الفنية التراثية، كما تم تكريم أكثر من 46 جهة داعمة من الرعاة والجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 27 لجنة عاملة في الفعاليات، وما يزيد على 100 موظف من موظفي معهد الشارقة للتراث لدورهم اللافت والمتميّز في نجاح الدورة الحالية.