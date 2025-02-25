الامارات | متحف لندن يستضيف عملاً فنياً لأشهر رسام شوارع في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف متحف لندن في معرضه الجديد عملاً فنياً جديداً من إنتاج بانكسي، وفيه قام رسام الشارع الغامض والأشهر في العالم بتحويل كشك شرطة لندن الزجاجي، الصيف الماضي، ليبدو مثل حوض سمك عمراني مملوء بسمك البيرانا المفترس.

ومن المقرر الآن عرضه بشكل دائم في موقع متحف لندن.

وقال مدير المتحف شارون أمينت: «الشيء الوحيد الأفضل من ظهور أحد أعمال بانكسي على جدران متحف لندن، في سميثفيلد أو دوكلاندز، هو عرضها داخل المتحف».

وأضاف أمينت في تصريحات لوكالة «بي إيه ميديا»: لا يوجد فنان آخر يتصل بالناس بشكل عميق للغاية، بقوة ومرح وصراحة مثل بانكسي.

وفي الصيف الماضي، تصدر بانكسي العناوين بسلسلة من الأعمال المقتبسة من الحيوانات، ظهرت حول المدينة خلال فترة زمنية قصيرة.