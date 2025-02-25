القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد الحمل من المراحل الصعبة التي تمر بها المرأة، حيث تصاحب هذه الفترة العديد من التغيرات الجسدية والنفسية التي قد تكون مرهقة في بعض الأحيان، وتختلف حدة أعراض الحمل من امرأة لأخرى، لكن بعض الأعراض مثل الغثيان الصباحي، التعب، والتغيرات الهرمونية، تظل مشتركة بين معظم الحوامل.

أعراض الحمل الشائعة.. إزاي تتعاملي معاها وتخففي آلامها؟

وفي السور التالية اليكِ أبرز 4 أعراض الحمل الشائعة.. إزاي تتعاملي معاها وتخففي آلامها؟

1- الغثيان الصباحي.. كيف تتعاملين معه؟

أكدت وزارة الصحة المصرية، أن الغثيان الصباحي من أكثر الأعراض شيوعًا خلال الأشهر الأولى من الحمل، مشيرة إلى أنه يمكن تخفيف حدته من خلال تناول وجبات صغيرة ومتكررة، وتجنب الأطعمة الدهنية أو الحارة، كما نصحت بتناول الزنجبيل والفيتامينات الخاصة بالحمل بعد استشارة الطبيب.

2- الإرهاق والتعب.. متى يكون مقلقًا؟

أوضحت التقارير الصحية أن الشعور بالإرهاق خلال الحمل يرجع إلى ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون، وهو أمر طبيعي، ومع ذلك، إذا كان التعب شديدًا أو مصحوبًا بدوخة أو ضيق في التنفس، يجب استشارة الطبيب فورًا، ونصح الأطباء بأخذ قسط كافٍ من الراحة، وممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي لتحسين مستوى الطاقة.

3- آلام الظهر والمفاصل.. طرق فعالة لتخفيفها

من جانبها أشارت وزارة الصحة، إلى أن آلام الظهر والمفاصل شائعة جدًا بسبب زيادة الوزن وتغير مركز الجاذبية في الجسم، وينصح الأطباء بممارسة تمارين التمدد، واستخدام الوسائد الداعمة في أثناء النوم، والحرص على وضعية جلوس صحيحة لتخفيف الألم.

4- اضطرابات النوم.. نصائح لنوم هادئ

تواجه العديد من النساء صعوبة في النوم خلال الحمل بسبب التغيرات الهرمونية وكبر حجم البطن، ويوصي الخبراء بتجنب الكافيين في المساء، وتهيئة بيئة نوم مريحة، واستخدام وسادة دعم الحمل للحصول على راحة أكبر.

وأوضحت الدكتورة عبير عوض محمد استشاري النساء والتوليد والعقم، في تصريحات لـ«الوطن» أن أعراض الحمل تختلف باختلاف طبيعة الجسم، لكن العناية بالصحة العامة ومتابعة الطبيب بانتظام يساعدان على التخفيف من حدتها.

فيما كما أكدت منظمة اليونيسف، أن التغذية السليمة وشرب كميات كافية من الماء لهما دور رئيسي في الحفاظ على صحة الأم والجنين.

إذ تمر كل امرأة بتجربة حمل فريدة، ولكن الفهم الجيد للأعراض الشائعة واتباع النصائح الطبية يمكن أن يساعد في جعل هذه المرحلة أكثر راحة، ومن المهم أن تحرص الحامل على التغذية الجيدة، والراحة الكافية، والمتابعة الطبية المنتظمة لضمان صحتها وصحة جنينها.