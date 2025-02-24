طفلك مش بياكل كويس؟.. أسباب فقدان الشهية عند الأطفال وكيفية التعامل معها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد فقدان الشهية عند الأطفال من أكثر المشكلات التي تواجه الأمهات، إذ يرفض الطفل تناول الطعام أو يقل استهلاكه بشكل ملحوظ، ما يثير مخاوف بشأن حصوله على التغذية السليمة، وإذا كان طفلك لا يأكل جيدا، إليك أسباب فقدان الشهيه عند الأطفال وكيفية التعامل معها.

أسباب فقدان الشهيه عند الأطفال

وحول أسباب فقدان الشهية، أرجع الدكتور أحمد علام، خبير التغذية، الأمر إلى عدة عوامل، منها:

- عوامل طبيعية وفسيولوجية حيث يشير تقرير لمنظمة اليونيسيف إلى أن الأطفال بين عمر 2-6 سنوات يمرون بمرحلة طبيعية تقل فيها احتياجاتهم من السعرات الحرارية مقارنة بالسنة الأولى من عمرهم، ما قد يؤدي إلى فقدان الشهية المؤقت.

- فقدان الشهية بسبب المرض، إذ أن فقدان الشهية قد يكون مرتبطًا بالإصابة بأمراض مثل نزلات البرد، التهابات الحلق، أو التهابات الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى انخفاض رغبة الطفل في تناول الطعام حتى يتعافى.

- مشكلات الفم والأسنان إذ تؤكد الأبحاث أن التهابات اللثة، التقرحات الفموية أو التسنين قد تسبب شعورًا بعدم الراحة أثناء الأكل، مما يؤدي إلى تجنب الطفل للطعام.

- الحساسية الغذائية، تُشير دراسات التغذية إلى أن بعض الأطفال يعانون من حساسية تجاه أطعمة معينة مثل القمح أو الحليب، ما يسبب لهم آلامًا في المعدة أو الغازات ويؤدي إلى فقدان الشهية.

لا يقتصر الأمر على الجوانب الجسدية، إذ إن هناك عوامل النفسية، بحسب ما أوضحته الدكتورة صفاء حمودة استشاري الطب النفسي، قائلة إنّ الربط بين الضغط النفسي والتوتر وتناول الطعام يعد تجربة سلبية قد يؤثر على شهية الطفل، بالإضافة إلى الانتقادات المستمرة أو إجبار الطفل على الأكل.

متى يصبح فقدان الشهية خطرًا؟

يجب على الأهل مراقبة بعض العلامات التي قد تشير إلى خطورة فقدان الشهية مثل:

فقدان الوزن أو عدم اكتساب وزن جديد خلال 6 أشهر.

شحوب البشرة والإرهاق المستمر.

الإصابة بالإسهال المزمن أو الاستفراغ المتكرر بعد تناول الطعام.

انخفاض مستوى التركيز عند الطفل.

الإصابة المتكررة بالأمراض بسبب ضعف المناعة.

كيفية التعامل مع فقدان الشهية عند الأطفال

- عدم إجبار الطفل على الأكل حيث ينصح خبراء التغذية بعدم الضغط على الطفل لتناول الطعام، بل تقديم خيارات متنوعة وجذابة.

- تقديم الطعام بطريقة ممتعة فاستخدام الألوان والأشكال في تقديم الطعام قد يشجع الطفل على تناوله.

- تحديد مواعيد وجبات منتظمة وضع نظام غذائي ثابت يساعد في تنظيم الشهية.

- استشارة الطبيب عند الحاجة في حال استمرار فقدان الشهية لفترة طويلة أو ظهور علامات الخطر، يفضل مراجعة طبيب الأطفال لتقييم الحالة.

قد يكون فقدان الشهية عند الأطفال طبيعيًا أو مؤشرًا على مشكلة تحتاج إلى تدخل، فالوعي بالأسباب المختلفة والتعامل معها بحكمة يساهم في تعزيز صحة الطفل ونموه، وتظل المتابعة المستمرة مع الطبيب الحل الأمثل لضمان حصول الطفل على احتياجاته الغذائية.