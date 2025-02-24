مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل توزيع جوائز Sag Awards 2025.. أنوثة ورقي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 10:20 صباحاً - في أجواء مليئة بالتشويق والاحتفاء، أضاءت النسخة الـ31 من حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards 2025، السجادة الحمراء بحضور نخبة من نجوم هوليوود. هذا الحدث العالمي، الذي يكرم أبرز الإبداعات في عالم السينما والتلفزيون، أصبح رمزاً للاحتفال بالفن والإبداع والتميز، حيث يُعتبر فرصة لتسليط الضوء على نجاحات العام وتكريم الممثلين الذين قدموا أعمالاً استثنائية أبهرت الجماهير.

السجادة الحمراء لم تكن فقط مساحة للنجوم، بل منصة للإطلالات التي عكست أحدث صيحات الموضة والجمال. تألقت النجمات بفساتين سهرة جمعت بين الفخامة والأناقة، مع لمسات مكياج دقيقة أظهرت ملامحهن بأسلوب راقٍ. تسريحات الشعر أيضاً لعبت دوراً في الإطلالات، حيث تنوعت بين الكلاسيكية الأنيقة مثل الكعكات المرفوعة، والعصرية الحيوية مثل الشعر المموج المنسدل. تراوحت اختيارات المكياج بين الإطلالات الطبيعية الناعمة التي تبرز جمال البشرة الطبيعي، وألوان الشفاه الجريئة التي أضفت لمسة من الجرأة والحيوية. ومع تناغم المكياج مع تسريحات الشعر والإطلالات الأنيقة، نجحت النجمات في لفت الأنظار وإلهام عشاق الموضة حول العالم.

في الآتي، "الخليج 365" تسلط الضوء على أجمل الإطلالات الجمالية للنجمات في حفل توزيع جوائز ساغ 2025، التي خطفت الأضواء على السجادة الحمراء. شاركينا رأيك: أي إطلالة كانت المفضلة لديك؟

بروك تشيلدز بمكياج سموكي وتسريحة ويفي عريض

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النجمة العالمية بروك تشيلدز Brooke Shields، تألقت بإطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة في حفل توزيع جوائز ساغ 2025، حيث تمايلت بفستان فضي من دون أكمام، ونسَّقت معه مكياج سموكي بظلال ترابية على الجفون الثابتة والمتحركة بأسلوب خفيف جداً، مع تظليل كامل الجفون العلوية بظلال اللون الأسود؛ ما عزز من جمال نظرتها، إلى جانب تكثيف وتطويل الرموش بالماسكرا. فيما أتى مكياج البشرة موحداً، مع إبراز عظمتي وجنتيها بالبلاشر البرونزي، وأحمر الشفاه المشمشي الخافت وتحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه. واختارت لشعرها الطويل تسريحة ويفي بتموجات عريضة منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على جانبي وجهها.

إيل فانينغ بأحمر شفاه بارز وتسريحة ناعمة

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خطفت النجمة إيل فانينغ Elle Fanning، الأنظار بإطلالتها الجمالية الجذابة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح توزيع جوائز ساغ 2025، حيث بدت كعادتها مثالاً للأناقة والرقي. تألقت إيل بفستان طويل أسود مكشوف عند الصدر، ونسَّقت معه مكياجاً أبرز جمالها الطبيعي، ارتكز على بشرة مشرقة ونضرة بلمسة من الإضاءة الناعمة. تميزت العيون بظلال ناعمة بدرجات زهرية خافتة؛ ما أضفى عمقاً لنظرتها، مع تحديد دقيق بالكحل الأسود. أما أحمر الشفاه؛ فقد اختارت لوناً أحمر بارزاً يعكس الأنوثة والجرأة، ما أكمل إطلالتها بتناغم مثالي. واعتمدت لشعرها الأشقر الطويل تسريحة مالسة منسدلة على الأكتاف، مع الفرق الجانبي للغرة المنسدلة على الجنب؛ فبدت غاية في الرقي والجاذبية.

آنا ساواي بمكياج خفيف وتسريحة كلاسيكية مالسة

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إطلالة النجمة آنا ساواي Anna Sawai، على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز ساغ 2025، جمعت بين الأناقة والبساطة في آنٍ، حيث اختارت أسلوباً جمالياً يعكس شخصيتها المتميزة بعيداً عن التكلف؛ فأطلت بفستان كلاسيكي باللونين الأحمر والأسود، أضاف لمسة من الجرأة والرقي على إطلالتها، ونسَّقت معه مكياجاً ناعماً، ارتكز على تحديد عينينها بخط ناعم من الكحل الأسود، مع تكثيف رموشها بضربات خفيفة من الماسكرا. وتعزيز إشراقة بشرتها الطبيعية، مع لمسات خفيفة من أحمر الخدود الوردي لإبراز وجنتيها. وزينت شفاهها بأحمر شفاه نيود؛ ما عزز ملامحها الأنثوية. واختارت تسريحة شعر كلاسيكية بأسلوب مالس مع الفرق النصفي للغرة المنسدلة على طول شعرها. التصفيفة الملساء جاءت لتضيف لمسة أنيقة إلى إطلالتها.

شارون لورانس بمكياج سموكي وردي وتسريحة شعر قصير مع الغرة البف

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الممثلة شارون لورانس Sharon Lawrence، تألقت بدورها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز ساغ 2025، واختارت لإطلالتها فستاناً طويلاً مزيناً بالورود ذا تصميم مكشوف عند الصدر، ونسَّقت معه مكياج عيون سموكي بتدرجات الظلال الوردي على طول الجفون العلوية، مع تظليل العينين بظلال الأسود على طول خط الجفون المتحركة المسحوب إلى خارج العين؛ ما جعل عينيها تبدوان أكثر اتساعاً. إلى جانب تكثيف الرموش وتطويلها بالماسكار. فيما أتى مكياج البشرة بتغطية مصقولة ومنحوتة بنغمات وردية جذابة. وأحمر الشفاه باللون النيود الغلوسي. في المقابل، تألقت بتسريحة مالسة مع الغرة البف المسحوبة بالكامل إلى الخلف.

أريانا غراندي بمكياج آي كات وتسريحة ذيل الحصان

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في حفل توزيع جوائز ساغ 2025، تألقت النجمة أريانا غراندي Ariana Grande، بإطلالة جمالية أنيقة وراقية خطفت الأنظار على السجادة الحمراء، حيث أطلت بفستان بيج طويل برَّاق، واعتمدت معه مكياجاً ناعماً مع لمسة كلاسيكية، ركزت على إظهار عينيها بأسلوب الـ"كات آي" عبر تحديد عينيها بخط أيلاينر دقيق، مع إضافة رموش كثيفة وطويلة لتعزيز جاذبية نظرتها. اختارت أريانا ألوان ظلال عيون ناعمة بدرجات فاتحة؛ لتتماشى مع بساطة وأناقة الإطلالة، مع أحمر خدود وردي خفيف منح وجنتيها مظهراً مشرقاً. وأكملت الإطلالة بأحمر شفاه وردي لامع أبرز شفتيها بأسلوب طبيعي وجذاب.

أما تسريحة الشعر؛ فقد اعتمدت أريانا غراندي تسريحة ذيل الحصان المرتفع، بأسلوب مشدود وأنيق مع خصلات ناعمة متموجة تضفي لمسة من الحيوية والأنوثة على الإطلالة. هذه التسريحة الكلاسيكية العصرية عززت ملامح وجهها المرفوعة، وأضفت لمسة من الفخامة والتميز على ظهورها في هذا الحدث الكبير.

ديمي مور بمكياج عيون سموكي وتسريحة مموجة

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النجمة ديمي مور Demi Moore، تألقت في حفل توزيع جوائز ساغ 2025، بإطلالة ساحرة وأنيقة أبهرت الحضور على السجادة الحمراء. اختارت ديمي مكياجاً أبرز جمالها بأسلوب راقٍ. ركزت على إبراز عينيها الجذابتين بتدرجات الظلال الترابية على كامل الجفون العلوية، وتحديد عينيها بخط أيلاينر دقيق؛ ما أبرز جمال عينيها، مع لمسات من الماسكرا الكثيفة لإضافة المزيد من العمق والجاذبية. ولإكمال الإطلالة؛ اختارت البلاشر البرونزي، و أحمر شفاه بلون وردي طبيعي يتناغم مع إشراقة بشرتها؛ ما أضاف لمسة من النعومة والجمال. أما تسريحة شعرها؛ فقد اختارت ديمي مور تسريحة الشعر المموج طبيعياً، ما أضفى على إطلالتها لمسة من البساطة الممزوجة بالفخامة.

لوكيتا ماكسويل بمكياج فضي جريء وتسريحة كاريه مالسة

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الممثلة لوكيتا ماكسويل Lukita Maxwel، من جهتها تألقت بإطلالة جريئة ولافتة في حفل توزيع جوائز ساغ 2025، حيث أطلت بفستان ناعم، ونسَّقت معه مكياجاً جريئاً، ارتكر على تظليل الجفون العلوية بظلال فضي، وسحبه إلى خارج العين، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. وإلى جانبه، اختارت أحمر الشفاه الكريمي النيود المائل إلى البني وتحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه بلون أغمق بدرجة، فيما أتى مكياج البشرة بتغطية مصقولة ومنحوتة بنغمات وردية جذابة. في المقابل، تألقت بتسريحة الكاريه المالس بالفرق النصفي للغرة المنسدلة على الجنب.

صوفيا كارسون بمكياج مونوكروم وتسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة المالسة الجانبية

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في إطلالة آسرة، خطفت المغنية صوفيا كارسون Sofia Carson، الأضواء في حفل توزيع جوائز ساغ أواردز 2025 بنسخته الـ31، حيث أطلت بفستان نيود طويل، بتصميم الكتف الواحدة، واختارت مكياج المونوكروم باللون المشمشي الخافت، حيث تم تظليل الجفون العلوية بظلال العيون المشمشية وكسرة العين والجفن السفلي أيضاً، مع طبقات عدة من الماسكرا المطولة للرموش، مع مكياج البشرة الموحد بلمسات وردية ناعمة من البلاشر. أما أحمر الشفاه؛ فاعتمدته باللون المشمشي النيود. وأنهت إطلالتها الساحرة، بتسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الجانبية الطويلة المالسة والمنسدلة على جانب واحد؛ ما أبرز ملامحها الناعمة ومنحها إطلالة جذابة وعصرية في آنٍ.

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شيريل لي رالف بمكياج عيون بارز وتسريحة مموجة

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وأيضاً، تألقت المغنية شيريل لي رالف Sheryl Lee Ralph، بإطلالة جذابة؛ حيث تألقت بقميص أبيض وتنورة سوداء طويلة، ونسَّقت مع إطلالتها الأنيقة، بمكياج عيون بارز، تم فيه دمج ظلال العيون البيج والبني الفاتح فوق الجفون الثابتة والمتحركة بأسلوب دخاني، إلى جانب رسم خط أيلاينر بارز على طول خط الجفون العلوية وسحبه إلى نهاية زاوية العين الخارجية بأسلوب مجنح، وتكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه البرغندي المحدد بالكونتور بدرجة أغمق، فيما اعتمدت مكياج البشرة بلون قريب إلى لون بشرتها مع البلاشر المشمشي المشرق. كذلك، تألقت بتسريحة شعر مموجة، مع الفرق الجانبي للغرة المنسدلة على الجنب.

جانفياف تشينو بمكياج عيون مشرق وتسريحة الكعكة العالية

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أما الممثلة جانفياف تشينو Genevieve Chenneou؛ فتميزت بإطلالاتها الراقية بلمسات عصرية، وتألقت في النسخة الـ31 من حفل توزيع جوائز ساغ 2025، بفستان من الساتان أزرق اللون، ونسَّقت معه مكياج عيون مشرقاً وجذاباً بتدرجات الظلال الرمادي والأزرق، تم فيه تظليل الجفون العلوية بأسلوب دخاني مموه؛ ما أبرز جمال عينيها وجعلهما مسحوبتين وواسعتين، كما تم تحديد العينين بالكحل الأسود، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا، فيما جاء مكياج البشرة منحوتاً ومصقولاً، وزاده جمالاً البلاشر الوردي الواضح على الخدين. أما أحمر الشفاه؛ فأتى باللون المشمشي الغلوس المحدد بالكونتور البني. وأنهت إطلالتها بتسريحة الكعكة العالية، بالفرق النصفي. تسريحة شعرها أتت متناغمة مع إطلالتها، حيث أبرزت جمال ملامحها وعززت من أنوثتها.

أورسولا كوربيرو بمكياج أيلاينر وتسريحة منسدلة مع الغرة القصيرة

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كذلك، تألقت النجمة أورسولا كوربيرو Ursula Corbero، في حفل توزيع جوائز ساغ 2025، بإطلالة أنيقة بفستان أبيض طويل، ونسَّقت معه مكياجاً ارتكز على إبراز جمال العينين، من خلال تطبيق خط أيلاينر أسود على طول خط الجفون المتحركة، بدءاً من زاوية العين الداخلية مسحوباً إلى نهاية العين الخارجية بأسلوب مجنح، وغمر داخل العين بالكحل الأسود، مع تكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا. أما مكياج البشرة؛ فارتكز على توحيد لونها وتطبيق ضربات خفيفة من البلاشر الوردي عند أعلى الخدين، وأحمر الشفاه باللون المشمشي. وزينت شعرها الأسود الطويل بتسريحة منسدلة، مع إسدال الغرة الأمامية القصيرة على الجبين.

سيلينا غوميز بأحمر شفاه قوي وتسريحة كاريه مالسة

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أبهرت النجمة الجذابة سيلينا غوميز Selena Gomez، الجمهور وعدسات الكاميرا، بإطلالتها المبهرة على السجادة الحمراء في حفل "جائزة نقابة ممثلي الشاشة" 2025 بنسخته الـ31، حيث تألقت بفستان أسود طويل بتصميم أوف شولدرز، واختارت معه مكياجاً لافتاً أبرز جمال ملامحها، من خلال تظليل الجفون العلوية بتدرجات ظلال وردية خافتة، مع تحديد زاوية العين الخارجية بالكحل الأسود، إلى جانب تكثيف وتطويل رموشها بالماسكرا. أما مكياج بشرتها فأتى موحداً، مع إبراز وجنتيها بالبلاشر الوردي، واعتماد أحمر الشفاه الأحمر القوي؛ ما أضاف لمسة أنثوية على إطلالتها الجمالية. واختارت لشعرها الأسود القصير تسريحة الكاريه لمالس، بالفرق الوسطي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها؛ فبدت إطلالتها مفعمة بالأنوثة والأناقة.