إزاي تتعاملي مع مشاكل المراهقة؟.. نصائح لمساعدة أولادك في المرحلة الصعبة

القاهرة - سمر حسين - صحة

إزاي تتعاملي مع مشاكل المراهقة؟ سؤال شائع بين الأمهات، إذ تشكل مرحلة المراهقة تحديًا كبيرًا للأهل، حيث يمر الأبناء بتغيرات فسيولوجية وسلوكية تؤثر على مشاعرهم وتصرفاتهم، وتؤكد منظمة اليونيسف أن هذه المرحلة الانتقالية تمتد بين 12 و19 عامًا، حيث يواجه المراهق صعوبات نفسية واجتماعية تتطلب من الأهل دعمه وتوجيهه بشكل صحي، فالتعامل مع مشاكل المراهقة يتطلب فهمًا عميقًا لهذه التغيرات، إضافة إلى التحلي بالصبر والمرونة في التواصل مع الأبناء لضمان عبورهم هذه الفترة بسلام، وإليكِ نصائح لمساعدة أولادك في هذه المرحلة الصعبة

التعامل مع ابنك أو ابنتك في مرحلة المراهقة

تقول أخصائي الإرشاد النفسي والعلاقات الأسرية، هبة الطماوي لـ«الوطن»، إن التعامل مع المراهقين يحتاج إلى وعي وصبر، إذ إنهم يمرون بمرحلة حساسة تجعلهم أكثر تأثرًا بالأحداث المحيطة بهم، وتنصح الأهل بالاهتمام بتطوير أسلوب تواصل صحي معهم، حيث يجب منحهم المساحة الكافية للتعبير عن أنفسهم، مع توجيههم بطريقة إيجابية دون فرض قيود صارمة تؤدي إلى نتائج عكسية.

إزاي تتعاملي مع مشاكل المراهقة؟

تشير الطماوي إلى أن المراهقين يواجهون تحديات متعددة تشمل التغيرات الجسدية والنفسية والاجتماعية، وهو ما يتطلب دعمًا متواصلًا من الأسرة والمجتمع، وتُشكل هذه التحديات دورًا أساسيًا في تكوين شخصيتهم وتحديد مسارهم المستقبلي، ما يستدعي من الأهل تفهم احتياجاتهم واحتوائهم عاطفيًا.

نصائح لمساعدة أولادك في هذه المرحلة الصعبة

وتؤكد أخصائي الإرشاد النفسي، أن الأسرة تسهم في بناء ثقة المراهق بنفسه، ويجب على الأهل تقديم الدعم العاطفي والتوجيه السليم وينصح الخبراء بضرورة تشجيع الأبناء على التعبير عن مشاعرهم، وتوفير بيئة آمنة تساعدهم على التغلب على المخاوف والضغوط النفسية التي قد تواجههم.

مشاركة المراهقين في الأنشطة الاجتماعية والثقافية

توصي الدراسات الحديثة بضرورة إشراك المراهقين في الأنشطة الاجتماعية والثقافية كوسيلة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم الحياتية، وتوضح هبة الطماوي أن الأهل يمكنهم دعم أبنائهم من خلال:

تشجيعهم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية.

السماح لهم باتخاذ بعض القرارات المتعلقة بأنشطتهم.

توفير بيئة داعمة تعزز إحساسهم بالإنجاز والتقدير.

نصائح لمساعدة المراهقين في هذه المرحلة

فيما أوصت منظمة اليونيسف باتباع بعض النصائح لتعزيز العلاقة بين الأهل وأبناهم منها:

استمع إلى ابنك جيدا وتجنب التسرع في الحكم عليه.عامل ابنك كشخص ناضج، وكن صادقًا معه.

اسمح له بخوض تجارب جديدة تحت إشرافك.

اجعل منزلك ملاذًا يشعر فيه ابنك بالأمان.

عزز اهتماماته وشجعه على تطوير مهاراته.

كن قدوة حسنة لأبنائك في السلوك والتصرفات.

تواصل مع ابنك باستمرار، وتحلَّ بالصبر في التعامل معه.

لا تتدخل بشكل مفرط في قراراته الشخصية.

شاركه أنشطة ممتعة لتعزيز الروابط الأسرية.

تذكر أن المراهقة مرحلة مؤقتة، لكن علاقتك بابنك دائمة.