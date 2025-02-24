القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد القيء عند الأطفال من المشكلات الصحية التي تواجههم بشكل كبير، إذ يحدث عندما تتقلص عضلات المعدة بقوة لطرد محتوياتها عبر الفم، قد يكون القيء مؤقتًا بسبب تناول طعام ملوث أو نتيجة عدوى فيروسية، لكنه في بعض الحالات قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية تحتاج إلى استشارة طبية عاجلة، إليكٍ أسبابه المختلفة وإزاي تتعاملي معاه في البيت؟

أسباب القيء عند الأطفال

تتنوع أسباب القيء عند الأطفال تبعًا لعمر الطفل وحالته الصحية، وفي هذا الصدد علق الدكتور نبيل عبدالباري، استشاري طب الأطفال، لـ«الوطن» قائلًا إن القيء قد يكون ناتجًا عن التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وهو السبب الأكثر شيوعًا، أو بسبب ارتجاع المريء عند الرضع، كما يضيف أن هناك أسبابًا أخرى مثل الحساسية الغذائية، والتهاب الزائدة الدودية، والتسمم الغذائي، وحتى بعض المشكلات العصبية مثل ارتفاع الضغط داخل الجمجمة.

القيء عند الأطفال.. أسبابه المختلفة وإزاي تتعاملي معاه في البيت؟

يؤكد الدكتور نبيل عبدالباري أن التعامل الصحيح مع القيء في المنزل يقلل من المضاعفات، مثل الجفاف، ويقدم بعض النصائح للأهل:

1. تقديم السوائل تدريجيًا، إذ يجب إعطاء الطفل سوائل خفيفة بكميات صغيرة لتعويض السوائل المفقودة.

2. تجنب الأطعمة الثقيلة، حيث يُفضل الامتناع عن تقديم الأطعمة الدسمة أو الصلبة فورًا بعد القيء.

3. الحفاظ على راحة الطفل فـ يُنصح بجعل الطفل يستلقي على جانبه لتجنب الاختناق في حال تكرر القيء.

4. متابعة الأعراض إذا استمر القيء لأكثر من 24 ساعة، أو كان مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة أو ظهور دم في القيء، يجب مراجعة الطبيب فورًا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يشير الدكتور نبيل عبدالباري إلى أن هناك بعض العلامات التي تستدعي التدخل الطبي العاجل، مثل الجفاف الشديد، فقدان الوعي، القيء المستمر، أو القيء المصحوب بدم أو بلون أخضر، كما يضيف أن الرضع تحت سن ثلاثة أشهر الذين يعانون من القيء المتكرر يجب عرضهم على الطبيب دون تأخير.

طرق الوقاية من القيء عند الأطفال

للوقاية من القيء، ينصح الأطباء باتباع بعض الإجراءات الصحية:

- التأكد من نظافة الطعام والمياه.غسل اليدين باستمرار لمنع انتقال العدوى.

- تجنب الأطعمة التي قد تسبب حساسية للطفل.

- إعطاء الطفل وجبات صغيرة وخفيفة لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي.

إذ يمثل القيء عند الأطفال مشكلة شائعة لكنها غالبًا ما تكون غير خطيرة، ومن المهم معرفة أسبابه وكيفية التعامل معه في المنزل، مع الانتباه إلى الأعراض التي تستدعي استشارة الطبيب، والاهتمام بصحة الجهاز الهضمي للطفل واتباع العادات الغذائية السليمة يقلل من احتمالية الإصابة بالقيء المتكرر.