الامارات | توقيف رجل قاد سيارته بسرعة 209 كم في الساعة لأنه مشتاق لقطته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

دافع رجل من ولاية كونيتيكت (الولايات المتحدة) عن قيامه بالقيادة المتهورة بالقول أنه كان مشتاقا لرؤية قطته في المنزل.

وقالت السلطات إن لوجان ميرموظفاري، 28 عامًا، من نورويتش، اعتُقل في وقت مبكر من يوم الأحد 26 يناير، ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول والقيادة المتهورة.

وقالت الشرطة أن لوجان قاد سيارته بسرعة تزيد عن 130 ميلاً (209 كم) في الساعة على الطريق السريع لأنه أراد العودة إلى المنزل لرؤية قطته، وفقًا لشرطة ولاية كونيتيكت.

وقالت السلطات إن رجال الشرطة الذين كانوا يقومون بدورية على الطريق في نورويتش حوالي الساعة 12:45 صباحًا رصدوا سيارة كيا سيدان تسير بسرعة عالية جدا على الطريق السريع بسرعة تزيد عن 130 ميلاً في الساعة. وقامت الشرطة بتنشيط الأضواء وأجهزة الإنذار وتمكنت من إيقاف السيارة بالقرب من أحد المخارج .

وأضافت الشرطة إنه عندما سُئل عن سبب قيادته بهذه السرعة، رد إنه كان يهرع إلى المنزل لرؤية قطته.

ونقل موقع "ديلي فويس" عن الشرطة قولها إن الضباط لاحظوا أن ميرموظفاري بدا مخمورًا، وأنه كان يتلعثم في حديثه وكانت عيناه زجاجيتان ورائحته كريهة. وبعد فشل ميرموظفاري في اجتياز اختبار الكحول، تم القبض عليه ووضعه تحت الحراسة.

وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق من ذلك الصباح بكفالة قدرها 500 دولار ومن المقرر أن يظهر أمام محكمة لاحقا. ولم تتأكد الشرطة من حقيقة روايته وفيما إن كان يمتلك قطة أم لا.