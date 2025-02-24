الامارات | قاض أمريكي يعاقب لصوص المتاجر بطريقة لا تخطر على بال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وجد قاض في ولاية ميشيغان طريقة فريدة من نوعها لمعاقبة سارقي المتاجر، وذلك عبر فرض غسل سيارات الزبائن عليهم في موقف أحد متاجر التجزئة عندما يأتي الربيع.

ويأمل القاضي جيفري كلوثير أن يؤثر هذا الشكل غير المعتاد من الخدمة المجتمعية فيؤدي لتثبيط عزيمة الناس عن السرقة من متجر التجزئة الشعبي وول مارت، مشيرا أن عمليات غسل السيارات ستكون مجانية.

وقال كلوثير "لا أعتقد أن كل من يسرق شخص سيئ. ففي بعض الأحيان يكون الناس سيئي الحظ فقط. لكن (رغم ذلك) ستكون هناك عواقب عندما تخالف القانون".

وأخبر كلوثير وكالة " أسوشيتد برس " أنه بدأ في إصدار أحكام "غسل سيارات وول مارت" هذا الأسبوع بعد سرقة المتاجر في بلدة جراند بلانك، على بعد 50 ميلاً (80 كيلومترًا) شمال ديترويت. وهو يعتقد أنه سيتم إصدار أوامر لما يقارب 75 إلى 100 شخص في النهاية بغسل السيارات في ذلك الموقع في مارس وأبريل.

وقال القاضي إن متاجر وول مارت ستوفر المياه والإمدادات لهذه العقوبة، مضيفا إنه صُدم لرؤية مدى اتساع سرقات التجزئة عندما انضم إلى عمله في يناير، وأن الجناة كانوا من جميع أنحاء ميشيغان وخارج الولاية.

وقال "إنه أمر جنوني"، مشيرًا إلى أنه كان لديه 48 حالة من هذا القبيل في جدول أعماله يومًا ما.

واعتبر القاضي "أعتقد أنه سيكون مهينًا أن تكون هناك لغسل السيارات إذا رأيت شخصًا تعرفه". ولكن القاضي كلوثير قلل من العامل الاجتماعي هنا مؤكدا أنه سيكون "هناك لغسل السيارات معهم" أيضا .