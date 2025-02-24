أطعمة تحسن المزاج وتدعم الصحة النفسية.. تناولها باستمرار

القاهرة - سمر حسين - صحة

تؤثر التغذية بشكل مباشر على الصحة النفسية، إذ يمكن للطعام أن يحسن الحالة المزاجية أو يزيد من التوتر والقلق، وهذا ما أكده الخبراء بشأن وجود أطعمة صحية غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الأوميجا-3 والمغنيسيوم، تساعد في تقليل التوتر وتعزيز الشعور بالسعادة، بينما قد يؤدي الحرمان الغذائي أو تناول الأطعمة غير الصحية إلى اضطرابات مزاجية، إذ يُعد التوازن الغذائي هو الحل الأمثل لدعم الصحة النفسية وتحقيق الاستقرار العاطفي.

أكدت أبحاث حديثة، أن هناك علاقة قوية بين التغذية والصحة النفسية، إذ يمكن للطعام أن يؤثر بشكل مباشر على كيمياء الدماغ ومستويات الطاقة والتركيز، ويؤدي تناول أطعمة غير صحية إلى زيادة معدلات القلق والتوتر، بينما يساعد النظام الغذائي المتوازن على تعزيز المزاج وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

تأثير التغذية على الحالة النفسية

في هذا السياق، قالت الدكتورة صفاء حمودة، استشاري الطب النفسي، لـ«الوطن»، إن الطعام قد يكون سببًا في تحسن الحالة النفسية أو تدهورها، موضحة أن الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية غير صحية يكونون أكثر عرضة للتوتر والاكتئاب بسبب تأثير نقص الفيتامينات والمعادن على وظائف الدماغ، مضيفة أن نقص بعض العناصر مثل فيتامين B12 والماغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالإرهاق العقلي والضغط العصبي، مما يزيد من احتمالية اضطرابات المزاج.

أطعمة تحسن المزاج وتدعم الصحة النفسية

ومن جانبها، أشارت أخصائية التغذية شيماء خفاجي إلى أن اختيار الأطعمة المناسبة يساعد في تحسين المزاج واستقرار الحالة النفسية، إذ تساهم في تقليل مستويات التوتر وتعزز إفراز هرمونات السعادة، وعلى رأسها:

- الفواكه

- الخضروات

- الأطعمة الغنية بأحماض الأوميجا-3، مثل الأسماك، والمكسرات.

كيف يؤثر الحرمان الغذائي على الصحة النفسية؟

أكدت «حمودة» أن اتباع حميات غذائية قاسية أو الامتناع عن بعض الأطعمة لفترات طويلة قد يؤدي إلى تأثيرات نفسية سلبية، إذ أن الحرمان من بعض العناصر الغذائية المهمة قد يسبب اضطرابات مزاجية ويؤثر على القدرة على التركيز، كما أن بعض الأشخاص قد يعانون من اضطرابات الأكل نتيجة الضغط النفسي الناجم عن تقييد الغذاء.

تأثير الأطعمة غير الصحية على المزاج

حذرت «خفاجي» من أن الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة تؤثر سلبًا على الصحة النفسية، موضحة أن تناول كميات كبيرة من السكريات يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الطاقة يتبعه انخفاض حاد، مما قد يسبب تقلبات مزاجية وزيادة الشعور بالتعب والقلق.

أهمية التوازن الغذائي في الصحة النفسية

أجمع الخبراء على أن التغذية السليمة لها دور حاسم في تحسين الصحة النفسية، حيث يساعد تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة في دعم وظائف الدماغ وتعزيز الشعور بالراحة النفسية، مما يقلل من فرص الإصابة بالتوتر والاكتئاب.