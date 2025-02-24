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الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الحثبور والزعابي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الحثبور والزعابي 1/2
  • الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الحثبور والزعابي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد سعيد محمد الحثبور في مجلس الخوانيج بدبي، أمس، بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة أحمد علي بن سالم الزعابي.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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