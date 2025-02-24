الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الحثبور والزعابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد سعيد محمد الحثبور في مجلس الخوانيج بدبي، أمس، بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة أحمد علي بن سالم الزعابي.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.