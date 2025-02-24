الامارات | «القرية العالمية».. متعة وتسوّق ومغامرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضم القرية العالمية في دبي 30 جناحاً، تمثّل أكثر من 90 ثقافة عالمية، تتيح لضيوفها الاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل قطعاً أصيلة وعصرية، منها ما هو مصنوع يدوياً، إضافة إلى الهدايا التذكارية والتحف والمستلزمات المنزلية والأزياء، فضلاً عن تشكيلة من الفعاليات الترفيهية والمغامرات التي تحبس الأنفاس.

وتمثّل القرية العالمية مقصداً مثالياً للتسوق يلبي أذواق جميع الضيوف، بفضل ما يحتويه من منتجات متنوعة وأجواء غنية، تعطي الزوار فرصة التعرّف إلى الأبعاد الثقافية للمنتجات، ما يمنحهم ذكريات وقصصاً من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يتماشى مع التزام القرية العالمية بالتميز والاحتفاء بالثقافات، وتقديم «عالم أكثر روعة» لضيوفها من داخل الإمارات وخارجها.