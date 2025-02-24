الامارات | «صندوق الوطن» يوقّع اتفاقية تعاون مع «السواعد الخضراء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع صندوق الوطن مذكرة تفاهم مع جمعية السواعد الخضراء، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستدامة البيئية، والحد من آثار التغير المناخي، من خلال ابتكار حلول محلية متجددة تدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة، وقّع المذكرة مدير عام الصندوق، ياسر علي القرقاوي، ومدير عام الجمعية، سهيل سعيد الفلاسي.

وقال القرقاوي إن المذكرة تؤسس لتعاون مثمر وبنّاء بين الطرفين، تعزيزاً لجهود دولة الإمارات في حماية البيئة، وتجسيداً لمساهمة المجتمعات في جهود التنمية الوطنية، والعمل على زيادة الوعي والتفاعل المجتمعي، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي وإنجاز أهدافها المرسومة.

وأضاف أن المذكرة تهدف كذلك إلى تجسيد مساهمة المجتمع المدني في التنمية المستدامة لدولة الإمارات، عبر زيادة الوعي والتفاعل المجتمعي.

من جانبه، أوضح سهيل الفلاسي أن جمعية السواعد الخضراء تسعى، من خلال هذه الشراكة، إلى دعم الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال برامج توعوية ومبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف الإمارات البيئية.