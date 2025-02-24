الامارات | «إنستغرام»: أموال مقابل التعليقات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» طريقة جديدة لتعامل مبدعي المحتوى مع العلامات التجارية المعلنة، بما يتيح لهم الحصول على أموال مقابل التوصية بمنتجات هذه العلامات.

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن شركة «ميتا بلاتفورمس»، المالكة للمنصة، قدمت إضافة تُسمى «الشهادات»، تسمح لمنتجي المحتوى بالحصول على عائد من خلال الآراء الإيجابية، التي ينشرها صنّاع المحتوى كتعليقات على منشورات وإعلانات العلامات التجارية على منصة التواصل الاجتماعي.

وتستغل علامات تجارية عدة حالياً المعلقين الذين يتقاضون أجوراً، أو تحفّز العملاء على كتابة تعليقات إيجابية.