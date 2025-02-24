الامارات | تجهيزات للفراش تقي من آلام الظهر والرقبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عالِم الصحة والرياضة لدى حركة «الظهر الصحي» الألمانية، أندريه أليسي، إن تجهيزات الفراش المناسبة لا تساعد على التمتع بنوم هانئ فحسب، بل تحمي أيضاً من آلام الظهر والرقبة. وأوضح أليسي أنه ينبغي ألا تكون المرتبة صلبة للغاية، نظراً إلى أنها يمكن أن تُزيد الضغط على الكتفين والحوض، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الشد العضلي والألم، وأضاف العالم الألماني أن الأشخاص الذين ينامون على الجانب، يحتاجون إلى وسادة عالية تعوض المسافة بين الرأس والمرتبة. أما الأشخاص الذين يحبون النوم على الظهر فيحتاجون إلى وسادة مسطحة تحت الرأس، حيث إنها تضمن أن تحافظ الفقرات العنقية على وضعها الطبيعي. ومن المهم أيضاً أن يتمتع اللحاف بتأثير فيزيولوجي حراري، أي أن من الأفضل أن يحتوي اللحاف على ألياف خاصة تعمل على تصريف حرارة الجسم المتراكمة، وبالتالي تنظيم درجة الحرارة.

• الأشخاص الذين يحبون النوم على الظهر يحتاجون إلى وسادة مسطحة تحت الرأس.